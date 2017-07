Eva Luginger veröffentlicht neue CD “Unzertrennlich” – Eine für alle

Eva Luginger hat Mitte Juli 2017 ihr neues Album “Unzertrennlich” veröffentlicht, ihr drittes mittlerweile und eine “Multifunktions-Schlager-CD“. Ein Album wie ein Schweizer Taschenmesser, eine Eva Luginger für alle Fälle – in Anlehnung an eine vielleicht längt vergessene Fernsehserie. Überall, wo Schlager gehört und gebraucht wird, kann Eva Luginger mit diesem Album “Unzertrennlich” auftreten.

Für jede Gelegenheit finden sich die unterschiedlichsten Eva-Luginger-Schlager auf dem Album: Von der Disco bis zur großen TV-Show, von Stefan Mros bis Florian Silbereisen, vom Oktoberfest bis Apres Ski, beim Schlagerfestival, dem Stadtfest oder bei einer Gala. Fast perfekt könnte man meinen. Discofox-Schieber, Polka, Feuerzeug- oder Smartphone-Light-Schwenker oder moderner Disco-Kracher. Welches Schweinderl hätten’s denn gern?

Es ist schon erstaunlich, dass Alfons Weindorf und Bele Pop als ein einziges Komponisten-Texter-Paar es für diese Eva-Luginger-CD geschafft haben, so unterschiedliche Lieder auf einem Album zu vereinen – und man noch nicht einmal einen Bruch dabei empfindet. Sanft gehen die unterschiedlichen Stilrichtungen des Deutschen Schlagers ineinander über. Mit viel Bedacht hat Alfons Weindorf als Produzent typische Ingredienzien gewählt und in die Arrangements eingebaut. Wähnst du dich eben noch beim modernen Schlager a la Helene Fischer, bist du auch schon beim Hüttenwirt einkehrt, hast die Dancing Queen gegen das fesche Madl im Dirndl getauscht.

Sehr gut gefällt mir, dass sich die Titel trotzdem immer modern anhören und man nie das Gefühl hat, hier würde einem alter Wein in neuen Schläuchen verkauft. Das gibt es ja schon hier und da, bei diesem Album von Eva Luginger nicht!

Textlich ist das Album recht traditionell. Es geht um Liebe, wie so oft bei Schlagern. Das tut nicht weh, überrascht aber auch selten. Beim Titel “So lange Du noch rot wirst” mache ich mir ein wenig Sorgen um das Selbstwertgefühl der Erzählenden. Das ist aber eigentlich das einzig Unerwartete. Sonst ist alles sehr positiv und zufrieden, eine heile Welt. Da hätten alle Album-Verantwortlichen zusammen ruhig ein wenig mutiger und frecher sein können. Dann jedoch, dass will ich gern einräumen, wäre die von mir vermutete Idee des Albums der “Schlager für alle Fälle” vielleicht in die Binsen gegangen. Beim Feiern und Jubilieren, ganz gleich wo und bei welcher Gelegenheit, will man eher selten in sich gehen und schon gar nicht Probleme wälzen. Insofern hält sich meine Kritik in Grenzen, sollte aber nicht unerwähnt bleiben.

Es gibt das Album “Unzertrennlich” von Eva Luginger derzeit recht preiswert als CD für 14,99 € und als mp3-Download für 8,39 €. Wer amazon music hat, kann es ohne weitere Kosten als Stream hören. Der Link vorn führt zu allen Versionen.

