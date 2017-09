Helene Fischer Live-CD, DVD, Blu-Rray vom Konzert aus München

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 8.09.2017

Helene Fischer veröffentlicht pünktlich zum Start ihrer Konzert-Tour eine Live-CD und -DVD mit ihren neuen Liedern des aktuellen Albums “Helene Fischer”. Nächste Woche geht es los mit der neuen Helene-Fischer-Tour… Vor oder zur Veröffentlichung ihres aktuellen Albums hatte Helene Fischer die neuen Songs wieder zuerst live einem kleineren Kreis von Zuhörern vorstellt. Diesmal war das im Kesselhaus München.

Die heute veröffentlichte Live-CD und -DVD bzw. Blu-ray heißt deshalb auch “Helene Fischer – das Konzert aus dem Kesselhaus“. Das ist ein vielleicht etwas verwirrender Titel, denn ein Kesselhaus gibt es bestimmt in vielen Städten. Mindestens im Berliner Kesselhaus in der Kulturbrauerei finden auch regelmäßig Konzerte statt. Anderswo sicher auch. Also wäre “Helene Fischer – das Konzert aus dem Kesselhaus München” wohl zutreffender. Aber das nur nebenbei.

Gespielt bzw. gesungen hat sie dort alle 24 Lieder des Albums “Helene Fischer” und außerdem noch “Phänomen”, “Marathon”, “Unser Tag” und natürlich “Atemlos“. Auf dem Live-Album sind also 28 Lieder, zumindest im mp3-Download. Bei der CD-Auflistung fehlt “Adieu”. Weil wir die CD aber nicht in der Hand haben, wissen wir nicht genau, ob der Titel dort wirklich fehlt oder ob nur vergessen wurde, ihn aufzuführen. Auf der DVD und der Blu-ray ist der Titel nämlich mit dabei. Es könnte sich also auch um einen Irrtum handeln?

Die intimere Atmosphäre dieser Konzerte zum Start einer neuen CD von Helene Fischer (es ist nicht das erste und andere Künstler machen das auch) ist immer etwas Besonderes. Außerdem ist die Situation auch für die Künstler stets eine aufregende, denn sie präsentieren ja hier das erste mal ihre neuen Songs vor einem Publikum. Deshalb sind solche Aufnahmen unbedingt etwas für Fans und Sammler, aber auch für alle anderen, die an solchen außergewöhnlichen Momenten in einer Karriere teilhaben möchten.

Es gibt die CD “Helene Fischer – das Konzert aus dem Kesselhaus” derzeit für 12,99 €. Der mp3-Download kostet genauso viel. Die DVD kostet 14,82 € und die Blu-ray 19,99 €. Alles bekommen Sie hier bei amazon.

Wenn Sie sich für die neue Konzert-Tour von Helene Fischer in diesem und im nächsten Jahr interessieren, schauen Sie bitte in diesen Artikel: Helene Fischer Konzerte 2017-2018, Live-Tour mit 65 Konzerten. Erste Station von Helene Fischer vom 12.-17.9.2017 ist Hannover.

