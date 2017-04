Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 8.04.2017

Helene Fischer’s neue CD Helene Fischer kommt im Mai 2017

Helene Fischer wird wie angekündigt ihr neues Album im Mai 2017 veröffentlichen. Es heißt “Helene Fischer” und am 12. Mai 2017 soll es soweit sein. Ein bisschen darf man sich wundern über den Titel des Albums, denn was sonst soll “drin” oder drauf sein als Helene Fischer und was heißt das für künftige Alben von Helene Fischer? Es ist ja schließlich nicht das erste oder zweite Album, sondern inzwischen das 8. Album.

Auch bekannt ist inzwischen, dass doch nur Lieder auf Deutsch darauf gesungen sind. Nach dem Auftritt von Helene Fischer bei den Paralymischen Winterspielen in diesem Jahr konnte man ja vermuten, es seien auch englischsprachige Songs dabei. Dort sang sie “Fighter”. Vielleicht gibt es dafür ja für diesen Song im Stile von Celine Dion auch einen deutschen Text und für das internationale Publikum gibt es eine englische Version? Keine Ahnung, denn die Titel selbst des neuen Helene-Fischer-Albums sind bisher noch nicht ausgewiesen.

Es gibt verschiedene Versionen des Albums. Einmal ist eine normale CD mit 16 neuen Titeln von Helene Fischer angekündigt. Dann gibt es eine Deluxe-Version mit 24 Titeln. Bei der Vinyl-Ausgabe wissen wir nicht, wie viele Titel drauf sind, nur dass es eine Doppel-LP ist. Der mp3-Download hat auch die 24 Lieder. Sie erreichen alle Varianten über diesen Link zu amazon. Alles ist schon vorbestellbar…

Dann gibt es noch eine Fan-Box mit 2 CDs und einer Bonus-CD mit Duetten der Sängerin aus ihrer Helene-Fischer-Show, die immer zu Weihnachten im ZDF läuft, 5 Fotos und einem Notizbuch.

Ab Herbst 2017 geht Helene Fischer dann wieder auf Konzert-Tour. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel Helene Fischer Konzerte 2017-2018, Live-Tour mit 65 Konzerten. Tickets gibt es auch unter diesem Link zu eventim.

