Neues Mallorca-Buch zum Lesen: Wo zum Kuckuck sind die Palmen

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 9.05.2017

101 Anekdoten aus Mallorca von Thomas Fitzner

Mallorca-Buch von Thomas Fitzner – Wo zum Kuckuck sind die Palmen

Thomas Fitzner hat ein amüsantes Buch über Mallorca geschrieben: “Wo zum Kuckuck sind die Palmen?: 101 Anekdoten aus Mallorca“. Ja, Mallorca Bücher gibt es so viele, wie ein riesiges Kreuzfahrtschiff Touristen in Richtung Palma spuckt. Doch Thomas Fitzner hat nicht den üblichen Weg eingeschlagen. Weder Insel-Beschreibung, noch Bildband oder Reiseführer, auch kein “Insel-Roman”.

101 Anekdoten aus Mallorca geben Gelegenheit, die Insel kennen zu lernen und manches Interessante zu erfahren. In der Art eigentlich ein ideales Buch für jedermann für die diesjährige Strand-Saison – nicht nur auf Mallorca. Für eine Anekdote ist immer Zeit. Du musst Dir nicht vornehmen, das ganze Wochenende zu lesen oder bei einem dicken Wälzer sogar Wochen. Ein Buch mit Anekdoten, wie “Wo zum Kuckuck sind die Palmen” von Thomas Fitzner nimmst Du, liest Du solange Du willst – und legst es wieder weg. Bis Du wieder Zeit und Lust hast. Es soll ja sogar Leute geben, die lesen Bücher auf dem… Na, lassen wir das besser. … in der Wanne :-). Wer mag, kann das Buch ja trotzdem in einem Rutsch lesen.

So, wie das Mallorca-Buch “Wo zum Kuckuck sind die Palmen: 101 Anekdoten aus Mallorca” von Thomas Fitzner geschrieben ist, eignet es sich wunderbar auch für Touristen im Urlaub oder vielleicht sogar in “Vorbereitung” eines Urlaubs, als Geschenk für Mallorca-Residenten und Mallorca-Liebhaber oder nur gelegentliche Mallorca-Urlauber.

Es gibt das Buch derzeit als Taschenbuch mit immerhin 232 Seiten für 14,99 € und in der Kindle-Edition werden nur schmal 6,99 € fällig. Eine Hörbuch-Version ist uns nicht bekannt, damit ist sicher auch nicht zu rechnen… Hier erreichen Sie beide Varianten bei amazon.

Zum Abschluss noch vielen Dank an die Redaktion vom Inselradio Mallorca für die Anregung!