Dance Dance Dance: Cale Kalay, DJ Bobo – sympathische Jury

Bei Dance Dance Dance sind Cale Kalay und DJ Bobo eine sympathische Jury. Natürlich ist auch Sophia Thomalla sympathisch. Aber Cale Kalay und DJ Bobo sind die Tanz-Experten bei Dance Dance Dance und über Sophia Thomalla wird schon immer so viel geschrieben (haben wir auch schon: Dance Dance Dance: Sophia Thomalla als Jury-Mitglied). Auch Cale Kalay haben wir schon vorgestellt (siehe Artikel Dance Dance Dance: Wer ist Cale Kalay aus der Jury?), deshalb müssen wir das hier nicht tun.

Wie angenehm es ist, wenn Cale Kalay, DJ Bobo und Sophia Thomalla als Tanz-Jury ruhig, höflich, aber bestimmt und gar nicht unkritisch ihre Meinung abgeben. Bisher keine Tendenz, sich als Jury-Mitglied selbst darzustellen, keine verletzenden Seitenhiebe, kein Geschrei oder lautes Bla Bla, keine Lobhudelei!

Kritisch sind Cale Kalay, DJ Bobo und Sophia Thomalla als Dance Dance Dance – Jury aber trotzdem, durchaus individuell in ihrer Betrachtung und Bewertung. Gute Leistungen können sie anerkennen und sie loben, wo es angemessen ist oder ihnen angebracht scheint. Wenn es hakt, legen Sie den Finger in die Wunde.

Das alles wird untermauert durch die Besuche von Cale Kalay bei den prominenten Dance Dance Dance – Kandidaten, wenn er Tipps und Hilfestellungen gibt. Das hilft auch den Zuschauern, die Bewertungen später nachzuvollziehen.

Gut. An die „komische“ Punkte-Vergabe durch die Dance Dance Dance – Jury -z.B. 5,5 oder 8,5- muss man sich erst gewöhnen. Das geht aber schnell und so kann man bald einschätzen, was die einzelnen Jury-Mitglieder meinen.

Die ruhige und fast besonnene Art von Cale Kalay, DJ Bobo und Sophia Thomalla zeugt von Respekt vor den Kandidaten und auch der Zuschauer, zudem von Anerkennung der gezeigten Leistungen. Denn, egal wie geschickt sie sich im einzelnen anstellen: Für jeden der Promi-Kandidaten bei Dance Dance Dance sind das Tanz-Training, das Einstudieren der Choreografien und das Tanzen auf der Bühne eine besondere Herausforderung. Vielleicht hat diese oder jener schon ein paar Erfahrungen gesammelt in einem der Bereiche. Aber im Grunde geht es allen gleich. Sie haben sich auf das Wagnis eingelassen, vor Millionen Zuschauern zu tanzen – mit der Möglichkeit bekannter und anerkannt(er) zu werden, aber auch der Gefahr, sich zu blamieren.

Cale Kalay, DJ Bobo und Sophia Thomalla halten aber durch die Worte, die sie benutzen und durch ihre respektvollen Urteile Ungemach von den Kandidaten fern. Sicher wird nicht alles funktionieren, bestimmt wird manches schief gehen oder weniger geschickt aussehen. Die Dance Dance Dance – Jury aber ordnet es ein und rückt die Leistung ins rechte Licht, unabhängig davon, ob wir Zuschauer nun jedes Urteil teilen oder auch mal anderer Meinung sind. Selbst dafür lassen sie Platz.

Great Job, liebe Jury! Bisher und hoffentlich wird sich das auch so bestätigen…

Update: In der 2. Show am 9.9.2016 war die Dance Dance Dance – Jury schon nicht mehr so souverän. Da wurden vereinzelt unangebrachte Superlative heraus geholt und die Punkte-Vergabe war nicht immer ganz nachvollziehbar, wenn man nicht Show-„Politik“ in Betracht zieht. Schade!

