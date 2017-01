Dancing Stars 2017: Die neue Dancing Stars Jury

Dancing Stars 2017 hat eine neue Jury! Dancing Stars Jury 2017 sind Balacz Ekker, Dirk Heidemann, Karina Sarkissova, Nicole Burn-Hansen. An Balacz Ekker und Nicole Burn-Hansen werden sich alle Freunde der ORF-Tanz-Show Dancing Stars gut und gern erinnern. Karina Sarkissova und Dirk Heidemann treten in der Dancing Stars Jury 2017 neu an die Stelle von Thomas Schäfer-Elmayer und Hannes Nebdal.

Eine gute Gelegenheit, vor dem Start der Dancing Stars 2017 die Jury und die neuen Juroren vorzustellen. Bekanntlich beginnen die Dancing Stars 2017 am 31. März 2017 (wir hatten darüber bereits berichtet).

Die Neuen in der Dancing Stars 2017 Jury

Karina Sarkissova – Jury Dancing Stars 2017

Karina Sarkissova zu ihrer Rolle in der Jury der Dancing Stars 2017: „Ich war in der sechsten Staffel schon an zwei Abenden in der Jury – und kenne daher meine Aufgabe… Ich freue mich sehr auf die Staffel… Es gibt keine Pokale ohne Leistung – abgesehen von den Sympathiepunkten muss man auch eine Leistung bringen. Nur herumzuscherzen wird nicht ausreichen. Man muss schon richtig tanzen lernen.“

Karina Sarkissova tanzt schon seit ihrem 4. Lebensjahr hat bereits so früh eine Ausbildung an der an der Ballettschule des Bolschoi-Theaters in Moskau begonnen. Mit 12 Jahren kam Karina Sarkissova nach Österreich an das Ballettkonservatorium St. Pölten. 1999 gewann sie den renommierten Tanzwettbewerb Prix de Lausanne für junge Ballett-Tänzer und ging 2000 zum Ballett der Wiener Staatsoper. 2009 – 2011 war Karina Sarkissova Solo-Tänzerin an der Wiener Staatsoper und der Wiener Volksoper. 2012 wechselte sie als Solo-Tänzerin zum Ungarischen Nationalballett Budapest. In Österreich war Karina Sarkissova in der 6. Staffel der ORF-Show „Dancing Stars“ bei 2 Shows Gast-Jurorin (das war damals so üblich) und gehörte zur Jury bei „Die große Chance“ 2011, 2012 und 2013.

Dirk Heidemann – Jury Dancing Stars 2017

Dirk Heidemann zu seiner Rolle in der Jury der Dancing Stars 2017: „Ich bin generell positiv und würde niemanden verletzen. Ich habe aber einen guten Sarkasmus und kann durch die Blume Dinge sagen, ohne dabei negativ zu werden, die die Leute trotzdem richtig verstehen. Ich habe schon bei einer Menge TV-Formate sowohl vor als auch hinter der Kamera mitgewirkt – in Spanien, Deutschland und auch in China… Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich in der Jury dabei bin.“

Dirk Heidemann ist war selbst aktiver und erfolgreicher Tanzsportler und arbeitet heute als Autor und Choreograf, als Tanzsport-Trainer und Wertungsrichter. Dirk Heidemann hat auch eine Professur für Tanzsport an der Sportuniversität Zhengzhou (China) und eine Tanzschule in Manchester, Connecticut, USA. Als Tanzsport-Trainer hat er bereits mehrere Tanzpaare trainiert, die Weltmeister wurden, führte als Verbandstrainer und Bundesjugendtrainer des DTV in Deutschland u.a. Christoph Kies – Blanca Ribas Turón zur Weltmeisterschaft sowie die russischen Meister Armen Tsaturyan – Svetlana Gudyno zum Europameister- und zum Vizeweltmeister-Titel (Lateinamerikanische Tänze). Das Tanzpaar Artyom Liaskovsky – Liana Odikadze wurde für Israel Weltmeister Latein in der Altersklasse „Unter 21“. Dirk Heidemann hat die Wertungsrichter-Lizenzen der WDSF und des WDC.

Bekannte Juroren der Dancing Stars Jury 2017

Nicole Burns-Hansen in der Jury Dancing Stars 2017

Nicole Burns-Hansen über die neue Dancing Stars – Jury: „Ich nehme an, dass es in der Jury durch den Wechsel eine ganz neue Dynamik geben wird. Das muss auch so sein… Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt und freue mich darauf.“

Nicole Burns-Hansen ist seit dem Jahr 2000 Wertungsrichterin im Tanzsport. Dem ORF-Publikum ist sie als Jurorin der Dancing Stars – Jury von Beginn an ein Begriff. Nicole Burn-Hansen sitzt seit der 1. Staffel Dancing Stars im Herbst 2005 in der Jury.

Balacz Ekker in der Jury Dancing Stars 2017

Balázs Ekker über seine Rolle in der Dancing Stars – Jury: „Ich habe mich selbst nie als ,Bad Guy‘ empfunden, ich war immer nur einfach derjenige, der am direktesten unterwegs war…. Änderungen – in jedem Bereich – sind gut und wichtig für das Format. ‚Dancing Stars‘ geht schon in die elfte Runde und im Laufe der Staffeln waren zum Beispiel auch immer wieder neue Tänzer mit dabei. Deshalb finde ich es positiv, dass sich auch bei uns etwas tut.“

Balázs Ekker hatte in den ersten 6 Staffeln der ORF – Dancing Stars als Tanz-Profi selbst auf dem Parkett mit den prominenten Kandidaten getanzt. Balcaz Ekker konnte 2011 die Dancing Stars mit Astrid Wirtenberger gemeinsam gewinnen. Anschließend, 2012, wechselte er dann in die Jury der Dancing Stars.

Bei den Dancing Stars lernte Balacz Ekker auch seine heutige Frau Alice Guschelbauer kennen, machte ihr in der Show einen Heiratsantrag und heiratete dann sogar live im Studio vor laufender Kamera. Das war am 5. Mai 2007.

