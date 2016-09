Fantasy Live-Konzerte 2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 19.09.2016

Für das Schlager-Duo Fantasy ist 2016 ein heißes Jahr: Neue CD, neue Tour, viele Konzerte 2016 auch sonst, z.B. Vor-Weihnachten mit Fantasy. Auch wenn Live-Konzerte immer zur Domäne von Fantasy gehörten – ihre Fans lieben sie für ihre Live-Auftritte- sind die Fantasy-Konzerte 2016 sicher noch einmal besonders. Mit gleich 2 Nummer-Eins-Alben im Rücken folgt quasi Hit auf Hit…

Von September – November 2016 läuft noch die Fantasy-Freudensprünge-Live 2016 – Tournee (es gab bereits im Frühjahr Termine), am 4. Dezember 2016 ist Fantasy noch einmal im Sonnenhof in Aspach und dann folgen noch 7 Weihnachtskonzerte von Anfang – Ende Dezember 2016. Die Freudensprünge-Tournee führt Fantasy durch halb Deutschland. Die Weihnachts-Konzerte sind in Wagna, Rosenheim, Koblenz, Dresden, Oldenburg, Rotenburg und Erfurt.

Weil das insgesamt so viele Konzert-Termine sind, wollen wir die nicht alle einzeln aufschreiben. Auch die ersten Fantasy-Konzerte 2017 sind schon avisiert. Deshalb legen wir am besten einen Link zu eventim, in dem Sie alle bevorstehenden Auftritte von Fantasy finden: Hier geht es zu den Live-Terminen von Fantasy bei eventim.

Gerade erst hat Fantasy eine Live-CD und eine DVD veröffentlicht. Mehr dazu im vorn verlinkten Artikel. Zur Zeit ist Fantasy auch in unseren Schlager-Charts mit dem Titel „Blinder Passagier“ vertreten. Sie können dort abstimmen, wenn Sie Fantasy unterstützen wollen.

Quellenangabe: Das Foto oben stammt von der Präsentation des Fantasy-Albums „Freudensprünge“ Anfang des Jahres.