Kenny Chesney Country-CD „Cosmic Hallelujah“ veröffentlicht

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 9.12.2016

Die neue CD „Cosmic Hallelujah“ des Country-Sängers Kenny Chesney ist was für Cowboys und -girls, die mal wieder Lust auf richtige Country-Musik haben. Hier ist der Mann noch Mann. Nix mit Lichterglanz am Tannenbaum und säuselnden Weihnachtsengeln, auch wenn der Titel vermuten lässt, es könne sich um ein weiteres, weichgespültes Weihnachts-Album handeln. Statt dessen werden die Bühnenscheinwerfer angeknipst und die Gitarrenverstärker aufgedreht.

Wem’s also sonst zu poppig zugeht auf vielen Country-CDs, der wird hier von Kenny Chesney gut bedient – allerdings mit einer gewissen Südstaaten-Rock-Attitüde. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. So gehen manche Songs auch ziemlich aus der Country-Schiene raus oder schrammen schon an der Leitplanke entlang. Das macht nichts für jene, die die etwas härtere Gangart mögen oder sich wenigstens nicht daran stören. Dem Country-Genuss ist das nämlich kaum abträglich.

Wer allerdings lieber auf einem Pferderücken, statt auf einer Harley Davidson sitzt, sollte vorher mal reinhören. Auch jene, die Lederjacke, Tattoos und/oder Rauschebart bevorzugen. Denen wieder könnte es dann nämlich doch zu seicht sein. So ganz ohne Pop geht es nämlich nicht. Es ist eben eine Country-, und keine Rock-CD!

Mehr, finde ich, muss man zu dieser CD nicht schreiben. Kenny Chesney sagt mit seiner Musik alles, was dazu noch gesagt werden muss. Absolut empfehlenswert! Es gibt das Album hier bei uns als CD für 14,99 € oder als mp3-Download. Wer amazon music hat, kann das ganze Album auch ohne zusätzliche Kosten hören.

