KluBBB3: Schlimmer geht immer, neue CD Jetzt geht’s richtig los

Zielgruppen-Schlager aus dem Baukasten der Niveaulosigkeit

KluBBB3 hat ne neue CD. „Jetzt erst recht„, der Titel-Song, ist modern, wird ein Hit, machte Hoffnung – entpuppt sich aber als Drohung. Wer dachte, die 3 Herren vom KluBBB3, Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff, würden sich eines Besseren besinnen und Schlager mit Niveau machen, sieht sich getäuscht, nachdem er das ganze Album gehört hat. Wer dagegen Nonsens und Schlager aus dem Baukasten der Niveaulosigkeit erwartet hat, wird zu 100% bedient. Jeder Titel ist deutlich hörbar für eine Zielgruppe oder einen bestimmten Zweck geschrieben!

Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, Gaudi zum Prinzip zu erheben. Machen andere auch und schon lange. Der größte Teil der Mallorca-Schlager-Sternchen z.B. macht nichts anderes. Aber wenigstens mit Pepp und Witz – vom „König von Mallorca“ übers „Rote Pferd“ bis hin zu „Schatzi, schenk mir ein Foto“! Gelingt auch nicht alles, wie man an „Pleite aber sexy“ von Mallorca-Jens Büchner sieht, um nur ein Beispiel zu nennen.

Das will man dem KluBBB3 auch zugestehen. 2 CDs in Jahresfrist – da kann nicht alles super sein. „Jetzt erst recht“ ist zwar auch hörbar zielgerichtet auf Mitsing-Hit geschrieben, aber das ist gut gemacht und man kann sich dem Titel kaum entziehen, wenn man ihn häufiger gehört hat. Er ist eingängig und moderner, als die Songs der ersten CD. Das Hitpotential kann man nicht verkennen.

Auch ist nicht alles Gaudi, was KluBBB3 auf seiner 2. CD „Jetzt geht’s richtig los“ anbietet. Aber selbst diese Lieder sind so platt und durchschaubar auf Zielgruppe geschrieben, dass man sich verwundert die Ohren reibt – zum Beispiel „(Du bist die Nr. 1) Das weißt Du doch“ bis zum mehrdeutigen „Ich warte jede Nacht auf Dich„, das auf die Tränendrüsen drückt (Ich warte jede Nacht auf Dich… auch wenn ich weiß, dass Du längst woanders bist).

Nach der KluBBB3-Polonaise im letzten Jahr, kommt nun Sirtaki: Bei „Das Leben tanzt Sirtaki“ sehe ich die 3 Burschen nämlich schon über die ARD-Bildschirme hopsen: „Einmal links, einmal rechts, einmal vor und zurück – das Leben tanzt Sirtaki… Und wir liegen uns als Freunde in den Armen, denn für eine Nacht da sind wir alle gleich„.

Es gibt noch viel furchtbarere Songs auf der CD, die ich aber durch Erwähnung nicht auch noch erhöhen will. Selbst vor Lala lalala lala la lala (es kommen noch viele Lala’s) macht man nicht halt.

So richtig schlimm wird’s aber, wenn im Begleittext der CD schon wieder Sachen behauptet werden, die jeder Grundlage entbehren. KluBBB3 hat weder einen Schlager-Booom entfacht (wird behauptet) – sie sind auf den sich bereits in voller Fahrt befindlichen Zug zum Zwecke der Ertrags-Optimierung aufgesprungen. Auch hat KluBBB3 keine „neue Lust auf Schlager beim Publikum geweckt„. Die Lust war längst da und KluBBB3 sahnt nur ab, mit kräftiger Unterstützung von Florian Silbereisens ARD, denn ohne die würde wohl kaum jemand Werk der 3 Sangesbrüder kennen. In der Niederlande (Jan Smit) und in Belgien (Christoff) wird das vermutlich kaum anders laufen. Immerhin gab’s für die erste CD in allen 3 Ländern Gold-Status (bei Belgien und Niederlande können wir das nicht verifizieren). In Österreich übrigens auch. Der bisher größte Hit „Du schaffst das schon„, soll aber in Deutschland nicht über Platz 66 in den Single-Charts hinausgekommen sein (Quelle Wikipedia). Ein Fingerzeig, dass nicht alles Gold ist, was (scheinbar) glänzt.

Ich will aber nicht aus Prinzip alles herunter putzen. Im Sound und von der Machart her ähneln sich viele Lieder. Nicht alle jedoch sind gleich. Einige sind moderner und der eine oder andere Song ist ganz gut und vertretbar, wie eben „Jetzt erst recht“. Einige sind aber auch musikalisch ganz, ganz gruselig.

Zum Schluss noch der

Text von „Jetzt erst recht“ samt Struktur

Intro

Seid Ihr startklar? Denn jetzt geht’s richtig los!

Jetzt erst recht! Jetzt erst recht!

Strophe

S 1 – Du stehst noch vor der Tür, am liebsten wärst Du abgehaun

S 2 – Du fühlst es brennt in Dir, hast keine Lust mehr zu zuschaun

S 3 – Heute Nacht wirst Du erwachen, Dein Puls fährt tierisch rauf

Alle – Du atmest noch ganz tief durch, dann geh’n die Türen auf

Refrain

Heut Nacht beginnt ein neues Leben, Du sagst Dir immer wieder

Jetzt erst recht! Jetzt erst recht!

Wir woll’n auf Dich die Gläser heben und singen Deine Lieder

Jetzt erst recht! Jetzt erst recht!

Bridge

Komm lass uns diese Zeit genießen, als wäre heut für uns der letzte Tag

Refrain

Komm lass uns die 3 Worte schwören, alle soll’n es hören

Jetzt erst recht! Jetzt erst recht!

Strophe

S 1 – Tick, Tack, die Uhren steh’n ab heute Nacht auf Sommerzeit

S 2- Ich mag Dich lachen seh’n, so will ich das ne Ewigkeit

S 3 – Endlich soll der Startschuss fallen, zum größten Augenblick

Alle – Du atmest nochmal ganz tief durch und es gibt kein Zurück!

Refrain

Bridge

Jetzt erst recht! Jetzt erst recht!