Tanzsport: DM Latein 2017 Jugend, Junioren mit Daniel Schmuck – Veronika Obholz

Daniel Schmuck - Veronika Obholz Deutsche Meister 2017 Latein

Tanzsport. Für ein fulminantes „Comeback“ sorgten Daniel Schmuck – Veronika Obholz bei der Deutschen Meisterschaft Latein 2017 bei den Nachwuchstänzern. Von großartigen Erfolgen in der Altersklasse Junioren II verwöhnt, war der Wechsel zur Jugend für Daniel Schmuck – Veronika Obholz nicht so leicht. Dazu kamen die oft irgendwann zu bemerkenden Veränderungen, die dieses Alters so mit sich bringt. Körper und Geist geraten durcheinander und sortieren sich neu, die Hormone spielen verrückt. Ob’s daran lag oder es andere Gründe gab, ist letztlich egal. Ende des letzten Jahres gaben Daniel Schmuck – Veronika Obholz als eines der hoffnungsvollsten deutschen Nachwuchs-Tanzpaare ihre Trennung bekannt.

Doch die Geschichte hat mindestens vorläufig einen guten Fortgang. Beide rauften sich wieder zusammen und tanzen nun wieder gemeinsam. So sind sie nun zurück und Daniel Schmuck -Veronika Obholz wurden Deutsche Meister Latein 2017 in der Jugend – mit einem makellosen, eindeutigen Ergebnis: Alle Wertungsrichter setzten das Tanzpaar in allen 5 Latein-Tänzen auf Platz 1. Das ist hoffentlich der Start in ein erfolgreiches Tanzsport-Jahr! Wir jedenfalls wünschen beiden nur das Beste!

Die Deutsche Meisterschaft Latein 2017 in der Jugend, bei den Junioren II und den Junioren I fand schon Ende Febuar 2017 in Darmstadt statt. Hier die Final-Ergebnisse in allen 3 Altersklassen:

Ergebnis DM Latein 2017 Jugend

Daniel Schmuck – Veronika Obholz Steven Korn – Katrin Domme Michael Ziga – Victoria Sauerwald Nikita und Elisabeth Yatsun Efrem Kuzmichenko – Margarita Iurlova Erik Wittenbeck – Michelle Gette

Am Start waren insgesamt 78 Tanzpaare.

Ergebnis DM Latein 2017 Junioren II

David Jenner – Elisabeth Tuigunov Marco Ziga – Melody Badt Maik Zimmer – Adeline Kastalion Nikita Steiger – Nicole Menser Daniel Lenz – Vanessa Viktoria Gerke Egor Ionel -Rita Schumichin

Am Start bei dieser Deutschen Meisterschaft waren ebenso 78 Tanzpaare.

Ergebnis DM Latein Junioren I

Nicolas Aaron Eichhorn – Katharina Jewdokimenko Elias Nazarenus – Sofia Bersch Daniel Pastuchow – Luna Maria Albanese Wladislaw Riedinger – Maria Heckel Leon Pavlov – Bianca Bolboceanu David Goldort – Maria Zosimidou

Hier waren 35 Tanzpaare am Start.

Quellenangabe: Die Fotos oben wurden uns von Anna Obholz zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Alles Rechte liegen dort oder sind dort zu erfragen.