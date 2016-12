Tanzsport Höhepunkte 2016-12

Die wichtigsten Tanz-Turniere, Tanzsport-Meisterschaften und Ergebnisse Dezember 2016

Die wichtigsten Tanzsport-Ereignisse und Ergebnisse im Dezember 2016 auf einen Blick und spezieller Salsango-Sicht. Was heißt das? Wir versuchen stets verbandsunabhängig zu berichten und haben ein spezielles Augenmerk auf die Tanzpaare, Teams oder Tänzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Es gibt auch im Dezember 2016 wieder in beiden großen Verbänden, also der WDSF und dem WDC bei den Amateuren und den Profi-Tänzern mehrere Tanz-Meisterschaften und wichtige Turniere. Eine Besonderheit im Dezember sind sicher wie jedes Jahr die Weltmeisterschaften der Standarrd- und Latein-Formationen, wo deutsche Formationen immer sehr erfolgreich abschneiden. Außerdem gibt es das WDSF-Grand-Slam-Finale 2016 in den Standard- und Latein-Tänzen. Bei WDC ist immer das erste Dezember-Wochenende großer Auflauf in Paris. Dort sind nicht nur die Weltmeisterschaften der WDC Amateur League, sondern auch weitere wichtige Turniere, u.a. der Profis. Weitere Turniere kommen dazu…

Die Reihenfolge, in der wir die Meisterschaften und Turniere hier auflisten, ist keine Wertung durch uns, sondern nur der Versuch, in einer gewissen Logik zu sortieren:

Noch geplante Tanzsport-Meisterschaften und Turniere im Dezember 2016

10. Dezember 2016 – WM Latein-Formationen 2016 in Bremen

10.-11. Dezember 2016 WDSF Grand Slam Finale Standard und Latein (Amateure) in Shanghai

17. Dezember 2016 – WDSF Weltmeisterschaft 2016 Jugend Latein in Riga

darüber hinaus gibt es jede Menge World Open und International Open-Turniere (hier orientieren wir uns an den Ergebnissen aus hiesiger Sicht)

Ergebnisse Tanz-Meisterschaften im Dezember 2016

WDSF-Profis WM 2016 Latein am 4. Dezember 2016 in Moskau

Andrey Zaytsev – Anna Kuzminskaya aus Russland Marts Smolko – Tina Bazykina aus Lettland Vitaly Panteleev – Angelina Nechkhaeva aus Russland Daniele Sargenti – Uliana Fomenko aus Italien Hou Yao – Zhuang Ting aus China Anton Belyayev – Antoaneta Popova aus Kananda

Bestes deutsches Tanzpaar für die DTV-PD war Kirill Ganopolsky – Kim Pätzug auf Platz 16 (Das Foto oben von diesem Tanzpaar stammt nicht von der WM, sondern aus unserem Archiv.)

WDSF WM 2016 Standard-Formationen am 4. Dezember 2016 in Ungarn

Vera Tyumen Standard Team aus Russland Braunschweiger TSC aus Deutschland DSV Dance Impression aus der Niederlande Szilver TSE aus Ungarn TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 aus Deutschland Olympia aus Russland

Das Team vom TSC Schwarz Gold Wien kam für den ÖTSV auf Platz 10.

WDC World Super Series Disney Resort 2016 Latein

Riccardo Cocchi – Yulia Zagoruychenko aus den USA Dorin Frecautanu – Marina Sergeeva aus Moldawien Aniello Langela – Andra Vaidilaite aus Kanada Manuel Frighetto – Dariya Sereda aus Italien Sarunas Greblikas – Viktoria Horeva aus den USA Gunnar Gunnarson – Marika Doshoris aus England

Bestes deutsches Tanzpaar für den DPV waren Valera Musuc – Nina Trautz auf Platz 17. Auf Platz 33 kamen ein Dimitri Serre – Anna Romanova und auf Platz 46 kamen Sergey Oladyshkin – Anastasia Weber ein.

Bestes Tanzpaar aus Österreich waren Peter Erlbeck – Claudai Kreuzer auf Platz 40.

WDC World Super Series Disney Resort 2016 Standard

Andrea Ghigiarelli – Sara Andracchio-Ghigiarelli aus Großbritannien Valerio Antonio Colantoni – Miss Monica Nigro aus Italien Marek Kosaty – Paulina Glazik aus Polen Stanislav Zelianin – Irina Cherepanova aus Russland Danny Weiping Li – Angela Cen Zheng aus China Rüdiger Homm – Katia Kanevskaya aus Deutschland

Zweites deutsches Tanzpaar für den DPV waren Volker Schmidt – Ellen Jonas auf Platz 20.

