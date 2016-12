The Voice of Germany 2016 Finale am 18.12.2016 und alle Songs

Wer gewinnt The Voice of Germany 2016?

Das TVoG 2016 Finale am 18.12.2016 wird die Frage beantworten, wer The Voice of Germany 2016 wird: Tay Schmedtmann, Marc Amacher, Robin Resch oder Boris Alexander Stein? Das sind bekanntlich die Finalisten der gemeinschaftlichen Casting-Show von Sat.1 und ProSieben. Man darf schon irgendwie gespannt sein, denn das neue Schlußverfahren bei TVoG 2016 hat eine Auswahl hinterlassen, bei der man sich fragt, ob tatsächlich die Besten ins Finale von The Voice of Germany 2016 gekommen sind. Allesamt gute Sänger, na klar! Aber erst war die Auswahl der Coaches in den Battles und noch mehr in den Sing Offs doch sehr von taktischen Überlegungen geprägt. Dann ließ die teamweise Abstimmung im Halbfinale vielleicht manches verheißungsvolle Talent im Off verschwinden. So fielen einem einige Kandidaten ein, die statt des einen oder anderen am 18. Dezember 2016 im Finale von TVoG 2016 stehen könnten. Alles Schall und Rauch. Heute geht es um die Wurst!

Tay Schmedtmann, Marc Amacher, Robin Resch und Boris Alexander Stein werden um die Wette trällern, mit ihren Coaches, mit prominenten Künstlern, die extra für das Finale von TVoG 2016 eingekauft wurden und auch noch einmal allein. Aus 4 Talenten werden erst 2 und dann dürfen die Zuschauer endlich zum finalen Voting schreiten.

Alicia Keys ist am 18.12.2016 bei Sat.1 mit dabei, durfte zwar das Team Yvonne coachen, singt aber nicht mit Boris Alexander Stein, sondern mit allen vier Talenten zum Auftakt der Show. Boris Alexander singt mit One Republic. Auch Tay Schmedtmann muss sich „umgewöhnen“. Tay singt mit John Legend. Nicht anders ergeht es Robin Resch. Robin singt mit James Arthur. Schließlich Rock-Röhre Marc Amacher: Der Schweizer Marc singt mit Emeli Sandé.

Die Songs im Finale TVOG 2016 am 18.12.2016

Alicia Keys singt mit allen 4 Talenten gemeinsam den Song „If I ain’t got you“. Mehr über die Künstlerin z.B. im Artikel über das neue Alicia-Keys-Album: Alicia Keys Album „Here“ – Top CD mit 2 Seiten.

Hier die Songs von Boris Alexander Stein:

allein von Herbert Grönemeyer das Lied „Demo (Letzter Tag)“

mit One Republic den Song „Let’s hurt tonight“

wenn Boris Alexander Stein es unter die letzten 2 schafft: „Losgelöst“

Hier die Songs von Tay Schmedtmann:

allein von Xavier Naidoo ddas Lied „Sie sieht mich nicht“

mit John Legend den Song „Love me now“

wenn Tay Schmedtmann es unter die letzten 2 schafft: „Lauf Baby Lauf“

Hier die Songs von Marc Amacher:

allein von Lenny Kravitz den Song „are you gonna go my way“

mit Emily Sandé den Song „Breathing Underwater“

wenn Marc Amacher es unter die letzten 2 schafft: „Toots Boy Boogie“

Hier die Songs von Robin Resch:

allein von Ed Sheeran den Song „Photograph“

mit James Arthur den Song „Say you won’t let go“

wenn Robin Resch unter die besten 2 kommt: „Disneyland“

Die Frage, die im Netz teils heiß diskutiert wurde, ob ein Österreicher (Robin Resch) oder Schweizer (Marc Amacher) The Voice of Germany werden dürfe, ist sicher nicht ganz unberechtigt und wirft andererseits ein Licht auf die Schwierigkeiten der Positionierung der Sender im deutschen Sprachraum. Wir wollen uns daran nicht beteiligen, weil wir dazu auch nichts beitragen können. Uns würde die Herkunft eines Talents jedenfalls nicht beeindrucken. Gewinnen soll der Kandidat, der am besten singen kann – oder sagen wir, so singt, wie es den meisten Leuten gefällt.

Wir sind gespannt, wie die Sat.1-Zuschauer entscheiden!

