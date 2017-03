Tokio Hotel – Neues Album „Dream Maschine“ veröffentlicht

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 4.03.2017

Tokio Hotel hat nun auch das ganze neue Album „Dream Machine“ veröffentlicht. Tokio Hotel ist eine der modernsten, deutschen Bands. Kaum eine macht so beachtenswerte Musik auf diesem internationalsten Niveau. Klar, deutsche Band können deutsche Musik gut. Dafür gibt es viele Beispiele. Auch ein paar renommierte DJs von Weltruf haben wir. Doch dann wird es schon dünn. Tokio Hotel ist da eine der Ausnahmen und das neue Album „Dream Machine“ geht genau in diese Richtung.

Das Album „Dream Machine“ von Tokio Hotel ist am 3. März 2017 erschienen. Es gibt das Album als CD für 16,99 €, als mp3-Download für bescheidene 8,19 € und als Vinyl-Schallplatte für ebenso schmale 14,99 €. Da sind die meisten Künstler doch teurer. Wer amazon music hat, kann das ganze Album ohne zusätzliche Kosten hören.

Das haben wir getan! Selbst nach mehrmaligen Hören gefällt die CD von vorn bis hinten. Ja, Tokio Hotel ist nicht mehr die Teenie-Band von einst. Wir soll das auch gehen? Wir finden: Zum Glück ist das so! Jedoch fällt auf, dass kein so rechter „Smash Hit“ dabei ist. Kein Song dabei, der einem sogleich im Ohr stecken bleibt. Vielleicht kommt das noch auf die lange Bahn… Und hat vielleicht auch etwas mit den Hörgewohnheiten des Konsumenten zu tun. Manche Songs gefallen besser, andere gehen so vorbei. Schlechte Songs sind keine auf dem Album.

Wir empfehlen das neue Album „Dream Machine“ von Tokio Hotel auf jeden Fall als Musik-Tipp!

