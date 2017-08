Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 12.08.2017

Das Supertalent 2017 beginnt! Am 16. September 2017 startet die neue Staffel der Casting-Show “Das Supertalent”! Wie gewohnt sendet RTL das Spektakel mit Akrobaten und anderen Artisten, mit Musikern und Sängern, mit Tänzern und Zauberern jeweils Samstags um 20.15 Uhr.

14 Shows vom Supertalent 2017 sind geplant. Das reicht also bis kurz vor Weihnachten und gipfelt im Finale vom Supertalent 2017, das wie immer live ausgestrahlt wird. Die anderen Sendungen der Casting-Show sind aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen laufen gerade, als wir diesen Artikel hier schreiben. Wenn Sie noch dabei sein möchten, schauen Sie in unser Stichwort Supertalent 2017, das wir unten verlinken. Da erfahren Sie, wie Sie an Tickets kommen.

Das Supertalent ist die letzte “Bastion” von RTL, die bis zuletzt regelmäßig die Grenze der 4 Millionen Zuschauer durchbrach. Im letzten Jahr waren es durchschnittlich 4.290.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 15% entsprach. In dieser Region waren im letzten Jahr auch die TV-Shows DSDS und Let’s dance, die aber entscheidend Federn lassen mussten und unter besagte Linie rutschten oder sie nur gelegentlich knapp übertrafen. Da sind wir gespannt, wie sich das Supertalent 2017 entwickelt… Kann der Trend aufgehalten werden oder bestätigt er sich?

Neu in der Jury vom Supertalent sitzt in diesem Jahr Moderatorin Nazan Eckes neben Bruce Darnell und Dieter Bohlen – siehe auch Artikel Supertalent 2017 Jury komplett, Nazan Eckes mit dabei. Wie zuletzt ist Daniel Hartwich Moderator der Show.

Es bleibt beim Supertalent 2017 beim bisherigen Verfahren, dass die Jury mit dem “Gold Buzzer” Talente direkt ins Finale schicken kann. Das werden vermutlich 6 Kandidaten sein. Über die übrigen 6 Talente für das Finale vom Supertalent 2017 entscheidet die Jury in separaten Entscheidungs-Shows.

Sendungen, die nach dem Prinzip vom Supertalent produziert sind, werden mittlerweile in 170 Ländern ausgestrahlt und erreichen sagenhafte 820.000.000 Zuschauer. Das Format gilt deshalb als das erfolgreichste Show-Konzept der Welt.

