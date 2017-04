DSDS 2017 am 1.4.2017 Dubai: Nervöse Kandidaten, Drama, Happy End

Alle Kandidaten, Duette und Songs bei DSDS am 1.4.2017, wer ausscheidet und wer weiter kommt

DSDS 2017 Recall 1.4.2017 Dubai – hier die Jury auf dem Helipad Dubai – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Es ist kein April-Scherz, wenn es bei DSDS am 1.4.2017 im Recall-Finale von Dubai heißt: Du bist ausgeschieden! Du bist in den DSDS-2017-Live-Shows! Herzlich Willkommen auf Dubais höchstem Hubschrauber-Landeplatz, dem berühmten Helipad des ebenso berühmten Burj Al Arab. Das ist wohl die spektakulärste Location, die es bei DSDS bisher gab. Ob das dann bei DSDS am 1.4.2017 im Fernsehen auch rüber kommt? Hoffentlich! Ein bisschen neidisch auf die DSDS-Kandidaten kann man da schon werden, oder? Aber man gönnt es ihnen! Das ist der erste Lohn für eine viel schwierigere Aufgabe, als es oft im Fernsehen bei RTL erscheint. Was für ein Erlebnis… Für die meisten DSDS-Kandidaten einmalig und unwiederbringlich.

Doch all die tollen Erlebnisse der DSDS-Kandidaten im Recall in Dubai sind nur ein tolle Erinnerung, wenn sie heute ausscheiden, sie nicht weiter kommen und es nicht in die Live-Shows von DSDS 2017 schaffen. Bis auf Ausnahmen werden sie alle wieder aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwinden und der Traum von einer Gesangs-Karriere wird ein Traum bleiben – abgesehen von jenen, die vielleicht bei DSDS 2018 oder später wieder antreten oder jene, die das Glück haben, doch noch auf einen wohlmeinenden Gönner zu treffen. All die tollen Erlebnisse, manche durch gefeierte Party-Nacht und all das Tohuwabohu einer solchen TV-Produktion sind dann Vergangenheit ohne Zukunft.

Entsprechend gibt es vor dem Finale im Dubai-Recall von DSDS 2017 unter den Kandidaten viel Anspannung, Nervosität, manches Drama und nur für gut die Hälfte der Kandidaten ein happy end. Wer wird bei DSDS am 1.4.2017 ausscheiden? Wer wird in die DSDS-Live-Shows weiterkommen? Hier erfahrt Ihr es, wenn Ihr DSDS am 1.4.2017 nicht selbst sehen könnt oder könnt es noch einmal nachlesen, wenn Ihr dann Lust dazu habt!

Update: Ausgeschieden am bei DSDS am 1.4.2017 sind nur Viviana Milioti, Chamelle Moser, Giuseppe Riggio. Weiter in den DSDS Live-Shows 2017 sind erst einmal alle anderen!!! Die Jury meinte am Ende der Sendung, dass erst in der 1.Live-Show am nächsten Samstag bekannt gegeben würde, wer denn dann tatsächlich dabei sei. Denkbar wäre, es singen dann nochmal alle verbliebenen 16 Kandidaten. Vielleicht gibt es auch eine Art Joker-Verfahren, in dem einige Kandidaten, die eigentlich ausgeschieden wären, um einen zusätzlichen Platz in den Live-Shows kämpfen, über den dann die Zuschauer entscheiden – oder sowas in der Art. Am langweiligsten wäre es, wenn man eine Entscheidung getroffen hätte, die aber erst am nächsten Samstag bekannt gibt. Das hätte man dann auch gleich tun können.

Die Songs und Duette bei DSDS am 1.4.2017

Alphonso Williams und Ivanildo Kembel singen den Song „Soul Man“ von The Blues Brothers.

Ivanildo Kembel – Alphonso Williams bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Matthias Bonrath und Ruben Mateo singen den Kungs-Song „Don´t You Know“.

Matthias Bonrath – Ruben Mateo bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Noah Schärer singt allein, denn seine Teilnahme stand lange auf der Kippe. Noah singt von Eric Clapton den Klassiker „Tears In Heaven“.

Noah Schärer bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Chamelle Moser und Viviana Milioti singen von Whitney Houston den Hit „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“.

Viviana Milioti – Chamelle Moser bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Maria Voskania und Alexander Jahnke singen gemeinsam das Lied „Halt dich an mir fest“ von Revolverheld ft. Marta Jandová.

Maria Voskania – Alexander Jahnke bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Andrea Renzullo und Benjamin Timon Donndorf singen zusammen von Ed Sheeran den Hit „Thinking Out Loud“.

Andrea Renzullo – Benjamin Timon Donndorf bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Angelika Ewa Turo und Chanelle Wyrsch singen von Helene Fischer den Schlager „Mit keinem Andern“.

Angelika Ewa Turo – Chanelle Wyrsch bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Giuseppe Riggio und Sandro Brehorst singen den Song „Treat You Better“ von Shawn Mendes.

Sandro Brehorst – Giuseppe Riggio bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Monique Simon und Mihaela Cataj singen zusammen den Song: „Just Give Me A Reason“ von Pink feat. Nate Ruess.

Monique Simon – Mihaela Cataj bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Duygu Goenel und Armando Sarowny singen den Song von Oleta Adams „Get Here“.

Duygu Goenel – Armando Sarowny bei DSDS am 1.4.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

