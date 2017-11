Gwen Stefanie – Weihnachts-CD “You make it feel like Christmas”

Alle Jahre wieder veröffentlichen bekannte Künstler wie Gwen Stefanie eine Weihnachts-CD. Das Weihnachts-Album von Gwen Stefanie heißt “You make it feel like Christmas“.

Drauf sind 12 Weihnachtslieder, die meisten bekannte und beliebte Weihnachts-Klassiker von “Jingle Bells” über “Silent Night” oder “Last Christmas” bis zu “Santa Baby“,aber auch ein paar neue wie “Never kissed anyone with blue eyes before you” oder “You make it feel like Christmas” im Duett mit Country-Star Blake Shelton.

Beide kennen sich u.a. von The Voice, der amerikanischen Ausgabe von The Voice of Germany, in der beide als Coaches eine Zeit lang gemeinsam tätig waren – Gwen Stefanie 3 x und Blake Shelton übrigens in allen Staffeln. Beide sind inzwischen auch privat zusammen.

Zum Weihnachts-Album von Gwen Stefanie kann man sonst nicht viel schreiben. Das ist alles sehr ordentlich gemacht. Die Stimme von Gwen Stefanie gibt den Weihnachtsliedern trotz aller Bekanntheit eine eigene Note. Sonst bleibt es aber eher klassisch und schön mit Orchester. Da gibt es gar nichts zu meckern!

Es gibt das Album als CD für 10,94 €, als mp3-Download für 10,99 €, als Vinyl-Schallplatte für 20,99 € und wer amazon music hat, kann alles ohne zusätzliche Kosten downloaden und streamen. Hier geht es zu allen Varianten des Albums bei amazon.

Mehr aktuelle Musik-Infos findet Ihr in unseren thematisch eigenen Magazinen, wie dem Popmusik-Magazin oder allgemeiner unter Unterhaltung.