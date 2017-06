Michael Patrick Kelly Konzerte 2017 – Tour zur neuen CD “iD”

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 28.06.2017

Michel Patrick Kelly beginnt seine Live-Tour 2017, insgesamt 20 Konzerte bis Ende 2017, mit Open Air – Konzerten im Juli-August 2017. Michel Patrick Kelly ist gerade im Sommer viel live unterwegs. Nach einer Pause folgen dann im November 2017 und Anfang Dezember 2017 noch einige Konzerte. Auch wenn es nicht explizit so ausgewiesen ist, wird bestimmt seine neue CD “iD”, die Paddy Kelly erst vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, Hauptinhalt der Konzerte. Natürlich werden auch ein paar ältere Hits von Paddy nicht fehlen. Das gehört ja bei den meistern Künstlern dazu, wenn sie Konzerte spielen.

Michael Patrick Kelly muss man auch nicht groß vorstellen. Aber wir können aus eigener Erfahrung seine Konzerte nur wärmstens empfehlen. Paddy ist live wirklich eine Wucht! Das sollte man nicht verpassen, auch wenn man früher vielleicht mit der Kelly Family nicht viel anfangen konnte. Was Michael Patrick Kelly live bei seinen Konzerten bietet, hat Klasse und unterscheidet sich teils doch sehr von seinem Wirken seinerzeit. Es wird kein Zufall sein, wenn seine Geschwister derzeit ohne den kreativen Kopf und einstigen künstlerischen Leiter von damals auskommen müssen…

Eine Kritik zur aktuellen CD findet Ihr übrigens in diesem Artikel: Michael Patrick Kelly veröffentlicht gutes, neues Album “iD”

Wir wollen nicht lange herum reden, sondern zu Sache kommen. Hier geht es schließlich um die Konzerte von Michael Patrick Kelly 2017. Deshalb hier die Einzelheiten dazu:

Konzerte Michael Patrick Kelly 2017

Tickets für die Konzerte von Michael Patrick Kelly 2017 gibt es direkt bei eventim. Sie kosten ab ca. 40 € aufwärts. Manchmal gibt es verschiedene Platz-Kategorien, aber nicht immer. Das müsstet Ihr bei dem Konzert, das Euch interessiert, bitte immer selbst nachprüfen, weil das hier nicht übersichtlich genug darstellbar ist. Doch nun zu den Terminen:

Michael Patrick Kelly Open Air in Rostock am 2. Juli 2017 auf der IGA Parkbühne Rostock

auf der IGA Parkbühne Rostock Michael Patrick Kelly Open Air in Wertheim am 7. Juli 2017 auf Burg Wertheim

auf Burg Wertheim Michael Patrick Kelly in Georgsmarienhütte am 8. Juli 2017 bei Rosenhof on Tour

bei Rosenhof on Tour Michael Patrick Kelly in Dinslaken am 9. Juli 2017 im Burgtheater Dinslaken

im Burgtheater Dinslaken Michael Patrick Kelly in Deggendorf am 13. Juli 2017 im Donaufest Kulturzelt

im Donaufest Kulturzelt Michael Patrick Kelly Open Air in Spremberg am 14. Juli 2017 auf der Freilichtbühne Spremberg

auf der Freilichtbühne Spremberg Michael Patrick Kelly Open Air in Tambach bei Coburg am 29. Juli 2017 im Schlosshof von Schloss Tambach

im Schlosshof von Schloss Tambach Michael Patrick Kelly Open Air in Salzgitter am 5. August 2017 im Schlosshof Salder

im Schlosshof Salder Michael Patrick Kelly Open Air in Magdeburg am 12. August 2017 auf der Festung Mark

auf der Festung Mark Michael Patrick Kelly Open Air in Potsdam am 17. August 2017 im Waschhaus Potsdam

im Waschhaus Potsdam Michael Patrick Kelly in Kassel am 21. November 2017 in der Stadthalle – Kongress Palais

in der Stadthalle – Kongress Palais Michael Patrick Kelly in Stuttgart am 22. November 2017 in der Liederhalle

in der Liederhalle Michael Patrick Kelly in Zwickau am 25. November 2017 in der Stadthalle Zwickau

in der Stadthalle Zwickau Michael Patrick Kelly in Dresden am 26. November 2017 im Alten Schlachthof

im Alten Schlachthof Michael Patrick Kelly in Leipzig am 27. November 2017 im Haus Auensee

im Haus Auensee Michael Patrick Kelly in Frankfurt am 30. November 2017 in der Jahrhunderthalle Frankfurt

in der Jahrhunderthalle Frankfurt Michael Patrick Kelly in München am 1. Dezember 2017 in der Kleinen Olympiahalle

in der Kleinen Olympiahalle Michael Patrick Kelly in Bremen am 3. Dezember 2017 im Musical Theater Bremen

im Musical Theater Bremen Michael Patrick Kelly in Flensburg am 7. Dezember 2017 im Deutschen Haus

im Deutschen Haus Michael Patrick Kelly in Hamburg am 5. Dezember 2017 im Mehr! Theater am Großmarkt

