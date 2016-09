Dance Dance Dance 23.9.2016: Ausgeschieden Aneta und Menderes

Ausgeschieden bei Dance Dance Dance am 23.9.2016 sind Aneta und Menderes. Eine Enttäuschung für mich, denn ich fand Aneta Sablik war die beste Tänzerin bei Dance Dance Dance! Über die Umstände kann man streiten und schreiend ungerecht war das Ausscheiden von Aneta Sablik und Menderes Bagci nun auch wieder nicht. Aber die Frische und das gute Tanzen von Aneta werde ich vermissen. Auf diesem Niveau tanzt nämlich nur Philipp Boy, nicht ganz, aber annähernd so gut. Über den manchmal eher tollpatschigen Menderes hätte und habe ich da gern hinweg gesehen.

Klar, den Solo-Tanz hat Menderes verhauen! Da waren die direkten „Konkurrenten“ Mario Kotaska viel besser und Sabia Boulahrouz war zumindest in der Choreo und nicht ständig daneben, wie Menderes. Die Duett-Wertungen aber fand ich im Vergleich von Aneta Sablik – Menderes Bagci zu Sabia Boulahrouz – Leonard Freier nicht angemessen. Beide bekamen gleich viele Punkte (23), und das, obwohl Sabia und Leonard eigentlich nicht getanzt, sondern eine „Trage-Choreografie“ vorgetragen haben. Wenn Leonard Sabia nicht gehoben oder getragen hat, sind die beiden erhaben übers „Parkett“ gelaufen.

Ich kann verstehen, dass man seitens der Jury das Einspringen für die verletzte Daniela Katzenberger – Lucas Cordalis belohnen wollte. Aber wenn man die 17,5 Punkte von Mario Kotaska – Alexander Kumptner zum Vergleich heran zieht, wären der Bachelor und Sabia mit 20 Punkten immer noch gut bedient – aber das Ergebnis ein anderes gewesen. Dann nämlich wären Sabia und Leonard ausgeschieden. Das hätte die Leistungen auch tatsächlich widergespiegelt – in meinen Augen. Schade! Da hat sich die Jury mit den Punkten vergriffen…

Leider hat sich Cale Kalay diesmal auch verbal vergriffen. Solche Attribute wie „die beste Tanz-Show im Deutschen Fernsehen“ braucht niemand und schon gar nicht Dance Dance Dance. Mir machen solche Superlative die Dinge oft kaputt. Ich mag mich an der Tanz-Show erfreuen und mich nicht über solch einen Quatsch ärgern. Warum erzählt Cale solchen Unsinn? Es gibt sowieso keine Konkurrenz zu Dance Dance Dance! Let’s dance ist eine ganz andere Show und hat sich über viele Jahre und mit wesentlich mehr Zuschauern pro Folge bewiesen. Eine andere Tanz-Show gibt es im Deutschen Fernsehen nicht. Dance Dance Dance war bisher gut, überraschend und abwechslungsreich! Also bitte nicht zerreden!

Bei der Gelegenheit: Wer Lust hat, kann ja mal in die Videos von Strictly Come Dancing 2016 reinschauen. Die BBC-Show und „Mutter“ von Let’s dance und Dancing Stars hat gestern mit den ersten Tänzen begonnen. Das ist dann doch schon nochmal eine andere Liga… Aber in diesen Ring will Dance Dance Dance ja eigentlich gar nicht steigen, oder? Wozu auch?!

Trotz dieser Schatten über der Show waren einige Tänze gestern auch begeisternd! Übrigens hat mich gestern die Bühnentechnik bei einigen Tänzen wieder schwer beeindruckt. Unser Leser DMD hatte im Kommentar zum Artikel zur letzten Show darauf aufmerksam gemacht und ich hatte mich noch gar nicht dazu geäußert. Was die Techniker da so zaubern (können), finde ich grandios! Bei Sabia und Leonard zum Beispiel wurde das gestern besonders deutlich, auch bei Sabias Solo. Oder bei Bene und Philipp. Manchmal geht diese Leistung in einer Selbstverständlichkeit fast unter. Deshalb will ich hier die Bühnentechniker (oder sind das Video-Techniker?) einmal ausdrücklich hervorheben. Ganz großes Kino, was Ihr da leistet!

Tänzerisch den Vogel abgeschossen haben bei Dance Dance Dance Dance am 13.9.2016 wieder Philipp Boy und Bene Mayr! Ich muss Bene enttäuschen: Philipp bleibt eindeutig Klassenbester bei den Männern. Aber mit dem Solo hat Bene Mayr wieder aufholen können, das hat man auch gesehen. Mir hat die Choreo vom Solo zwar überhaupt nicht gefallen, da kann ich die Euphorie der Jury nicht teilen. Aber gefallen hat mir der „Flow“, den Bene Mayr hatte. Für die Choreo kann er schließlich nichts und die will ich ihm deshalb auch nicht zur Last legen.

Im Duett nach „Greased Lightning“ hat mich vor allem begeistert, dass Bene und Philipp den Charakter des Tanzes bzw. Musicals so gut getroffen haben. Das war schon nicht mehr nur Nachtanzen, sondern eigene Interpretation, eigene Persönlichkeiten im Tanz! Philipp Boy ist da besser als alle anderen Promis bei Dance Dance Dance, nicht erst seit gestern. Gern erinnere ich mich an seine letzten Tänze! Aber auch als Paar oder Duett haben Bene und Philipp das gut gemeistert. Hier war auch die Choreo toll. Eine Tanz-Rolle (John Travolta) auf 2 Personen zu verteilen, ist nicht ganz leicht, wie auch das Vertanzen zu zweit schwieriger, als wenn man allein ist – aber das haben alle hervorragend gelöst. Dieser Tanz war mein Highlight gestern bei Dance Dance Dance am 23.9.2016!

Ähnlich gut gefallen hat mir auch der Solo-Tanz von Mario Kotaska! In der Gruppe mit anderen Tänzern fand ich Mario am besten. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn hier ist er ja immer im direkten Vergleich zu den Profis ringsum. Doch in der Kombination aus tänzerischer Leistung, Choreografie und Kostüm war das richtig gut, ein dolles Ding von allen daran Beteiligten! Nur beispielhaft sei die Szene im Ballett-Raum erwähnt. Wie sensibel hier die Möglichkeiten eines Mario Kotaska im Vergleich zum Original (Taylor Swift) abgewogen wurden… Die Szene war genau so lang, dass Mario gut aussehen konnte. Und auch wenn ich ihn nur zu gern im Tutu gesehen hätte, hat man richtiger Weise darauf verzichtet. Das könnte man fortsetzen. Hinten raus hat’s mal ein bisschen gehakt. Kein Problem! Über das Duett hüllen wir auch den Mantel des Schweigens. Alexander Kumptner hat hier einfach nicht auf Augenhöhe mitgetanzt. Ob nun verletzt oder nicht. Das müssen wir nicht breit treten…

Zum Duett von Sabia Boulahrouz und Leonard Freier hatte ich oben schon kurz etwas geschrieben. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Mir hat dieser „Tanz“ nichts erzählt, nicht gefallen. Das hat mich an manche schlechte Choreo bei Let’s dance oder Dancing Stars erinnert und Namen, die mir da in den Sinn kommen, spare ich mir besser. Da war im Solo von Sabia schon mehr Pepp drin, selbst wenn mir diese Choreo auch zu „sportlich“ war, mir zu viele Gehschritte drin waren. Die Choreo wurde mehr abgelaufen, als getanzt. Woran das letztlich lag, vermag ich nicht einzuschätzen. Vielleicht wirklich die kürzere Vorbereitungszeit? Vielleicht aber auch die tänzerischen Möglichkeiten von Sabia und Leonard? Vielleicht eine Kombination von beidem? Bei allem Respekt: Wegen mir hätten die Zwei ruhig wieder ausscheiden können.

Dann hätten wir nämlich Aneta Sablik noch einmal tanzen sehen können. Was Aneta gestern im Duett mit Menderes wieder abgeliefert hat… Ja, Aneta, Deine Kinder werden da mal sagen können: „Mama, hast du geil gemacht“ (O-Ton gestern). Aneta kann tanzen, was sie will, das sieht immer gut aus und ist gut getanzt. Menderes war im Duett besser als letzte Woche. Auch wenn er ständig zu früh oder spät dran war, war er viel präsenter, als zuletzt. Deshalb sah’s insgesamt auch ganz gut aus. Im Gegensatz zum Solo von Menderes. Es ist kaum zu verstehen, wie man so permanent daneben tanzen kann. Wahrscheinlich ist Menderes so konzentriert und angespannt beim Tanzen, dass er alles um sich herum gar nicht mehr wahr nimmt. Das macht eben den Unterschied… Menderes tanzt vermutlich nicht, sondern spult eine erlernte Choreo ab. Wenn dann die innere Uhr anders tickt, als der Takt der Musik, geht’s daneben.

Das ist fehlende Routine, aber auch ein Gespür für Rhythmus, Musik und Tanz, das bei anderen Promis bei Dance Dance Dance eben besser ausgeprägt ist. Egal, vorbei! Menderes und Aneta sind raus. Vielleicht sehen wir von Aneta später und irgendwann einmal mehr. Zu Let’s dance 2017 würde ich mich an ihrer Stelle jedoch noch nicht überreden lassen – falls man sie darauf anspricht und auch nicht, wenn RTL mit einem größeren Scheck winkt. Lieber erstmal ein neues Album machen und mehr Erfahrungen sammeln…

Die Punkte der Jury, Songs und Tänze gibt es im Artikel Dance Dance Dance am 23.9.2016: Punkte, Tänze, Überraschung

Alle Artikel zu dieser TV-Show finden Sie in unserem Stichwort Dance Dance Dance oder in unserer Kategorie Tanzen im Fernsehen.

Mehr solche Artikel stehen in unserer Kategorie TV-Shows oder allgemeiner unter Unterhaltung.