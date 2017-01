IBES – Dschungelcamp: Alle Könige und Kandidaten bisher im Dschungel-Camp

Wer war bisher als Kandidat im Dschungelcamp? Wer hat wann „IBES“ (Ich in ein Star, holt mich hier raus) gewonnen, wurde Dschungel-König? Fragen, die man anlässlich der neuen Staffel Dschungel-Camp 2017 schon mal stellen kann – und natürlich auch beantworten.

Die aktuelle Staffel ist die 11. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Deutschland. Der sperrige Name der Reality-Show hat dem Erfolg keinen Abbruch getan. RTL hat sich da 2004 mit der Lizenz-Produktion, die ursprünglich aus England kommt, einen echten Zuschauer-Magneten eingekauft. Anfangs gab es viel Geschrei in der Presse über das Dschungelcamp. Doch das Abendland ist dadurch nicht untergegangen. Im Gegenteil sind inzwischen (fast) alle Medien auf den Zug aufgesprungen, der da immer im Januar aus Australien in die Wohnzimmer flimmert.

Und war es Anfangs wirklich zweifelhaft, Kandidat bei IBES zu sein, winkt inzwischen den Dschungel-Bewohnern durchaus ein Karriere-Kick – neben der Gage, die sicher alle gut gebrauchen können. Darüber wird immer wieder trefflich spekuliert. Wer bekommt wie viel Geld im Dschungelcamp? Wer hat die höchsten Gagen? Nun, es wird bis auf einzelne Indiskretionen ein Geheimnis bleiben – und das ist auch gut so. Bild.de hat 2011 berichtet, die Gagen lägen zwischen 30.000-60.000 € (1). Für einige Dschungel-Kandidaten ging die Rechnung aber auch nicht auf. An manche kann man sich schon nicht mehr erinnern, wer sie überhaupt sind, wenn man die nachfolgenden Listen mit den Namen aller Dschungelcamp-Bewohner bisher nachliest.

Hier soll es tatsächlich um einen Blick zurück gehen. Wann gab es bisher die Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus„? Wer wurde wann Dschungel-König? Welche tatsächlichen oder vermeintlichen Promis waren in welchem Jahr bei IBES dabei?

Alle Dschungel-Camps bisher im Überblick

1. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2004

2004 gab es die 1. Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Deutschland. Der Januar war von Beginn an der Sende-Zeitraum. Kandidaten bei der 1. Staffel IBES 2004 waren in alphabetischer Reihenfolge: Antonia Langsdorf, Carlo Thränhardt, Caroline Beil, Costa Cordalis, Daniel Küblböck, Dustin Semmelrogge, Lisa Fitz, Mariella Ahrens, Susan Stahnke und Werner Böhm (Gottlieb Wendehals). Erster Dschungel-König wurde Costa Cordalis.

Durchschnittlich sahen das erste Dschungelcamp, das ja immer recht spät gesendet wird, 6.740.000 Zuschauer. Teilweise waren bis zu 10.000.000 Zuschauer dabei. Moderatoren waren Sonja Zietlow und Dirk Bach.

2. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2004

Ja, auch wenn man sich kaum erinnert: In diesem Jahr gab es tatsächlich im Herbst eine 2. Staffel von IBES 2004. Damals waren die Kandidaten der 2. Staffel, Dschungel-Camp 2004, in alphabetischer Reihenfolge: Carsten Spengemann, Désirée Nick, Dolly Buster, Fabrice Morvan, Harry Wijnvoord, Heydi Nunez-Gomez, Isabel Varell, Jimmy Hartwig, Nadja Abd El Farrag und Willi Herren. Erste Dschungel-Königin wurde seinerzeit Désirée Nick. Dabei waren immer noch durchschnittlich 5.540.000 Zuschauer. Moderatoren waren Sonja Zietlow und Dirk Bach.

Danach gab es eine längere Pause…

3. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2008

Erst 4 Jahre später traute sich RTL wieder ins Dschungelcamp nach Australien. Die 3. Staffel IBES lief nämlich erst im Januar 2008. Die Kandidaten vom Dschungel-Camp 2008 waren: Barbara Herzsprung, Bata Illic, Björn-Hergen Schimpf, DJ Tomekk, Eike Immel, Isabel Edvardsson, Julia Biedermann, Lisa Bund, Michaela Schaffrath und Ross Antony. Dschungel-König 2008 wurde Ross Anthony. Bei den Zuschauern war das die am wenigsten gesehene Staffel. Vergleichsweise wenige 4.860.000 Zuschauer waren durchschnittlich dabei. Moderatoren waren Sonja Zietlow und Dirk Bach.

4. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2009

Die 4. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2009 wurde wieder im Januar gesendet. Kandidaten bei IBES 2009 waren: Christina Lugner (Mausi), Giulia Siegel, Gundis Zambo, Günther Kaufmann, Ingrid van Bergen, Lorielle London, Nico Schwanz, Norbert Schramm, Michael Meziani und Peter Bond. Dschungel-Königin 2009 wurde Ingrid van Bergen. Die Zuschauerzahlen erholten sich wieder. Zeitweise waren fast 8,5 Mio Zuschauer dabei, durchschnittlich waren es 5.750.000 Zuschauer. Moderatoren waren Sonja Zietlow und Dirk Bach.

5. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2011

Nach erneut einem Jahr Pause wurde die 5. Staffel Dschungelcamp 2011 gesendet. Die Kandidaten „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2011 waren Eva Jacob, Froonck Matthée, Gitta Saxx, Indira Weis, Jay Khan, Katy Karrenbauer, Mathieu Carrière, Peer Kusmagk, Rainer Langhans, Sarah Knappik und Thomas Rupprath. Gut in Erinnerung ist sicher die bisherige Nervensäge Nr. 1 „aller Zeiten“ im Dschungel-Camp Sarah Knappig. Aber Dschungel-König 2011 wurde Peer Kusmagk. Bei den Zuschauerzahlen gibt es verschiedene Angaben. RTL gibt an, „insgesamt 8,93 Millionen Zuschauer (Markanteil 34,3 %)“, in der „Spitze sogar bis zu 9,9 Millionen Zuschauer“. Wikipedia gibt durchschnittlich 7.400.000 Zuschauer an. Moderatoren waren Sonja Zietlow und Dirk Bach.

Ab 2011 kam „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jedes Jahr, immer im Januar.

6. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2012

In der 6. Staffel Dschungelcamp 2012 waren Folgende Dschungel-Kandidaten dabei: Ailton, Brigitte Nielsen, Daniel Lopes, Jazzy, Kim Debkowski, Martin Kesici, Micaela Schäfer, Radost Bokel, Ramona Leiß, Rocco Stark und Vincent Raven. Dschungel-Königin 2012 wurde Brigitte Nielsen. Durchschnittlich waren bei IBES 2012 durchschnittlich 6.570.000 Zuschauer dabei. Die meisten Zuschauer in dieser Staffel hatte laut RTL das Finale vom Dschungel-Camp 2012 mit 7.430.000 (Marktanteil 29,4 %). Moderatoren waren Sonja Zietlow und Dirk Bach – das letzte Mal mit Dirk Bach, der im Verlauf des Jahres verstarb.

7. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2013

Die 7. Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2013 bit folgende Dschungel-Kandidaten auf: Allegra Curtis, Arno Funke, Claudelle Deckert, Fiona Erdmann, Georgina Bülowius, Helmut Berger, Joey Heindle, Iris Klein, Olivia Jones, Patrick Nuo und Silva Gonzales. Dschungel-König 2013 wurde Joey Heindle. Das Dschungel-Camp 2013 sahen durchschnittlich 7.340.000 Zuschauer. Moderatoren waren Sonja Zietlow und erstmals Daniel Hartwich.

8. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2014

Das Dschungelcamp 2014, die 8. Staffel, war die bisher erfolgreichste, wenn man vom Zuschauerschnitt ausgeht. Durchschnittlich 7.870.000 Zuschauer sahen IBES 2014. Dabei waren im Dschungel-Camp 2014 folgende Kandidaten: Corinna Drews, Gabby de Almeida Rinne, Jochen Bendel, Julian F. M. Stöckel, Larissa Marolt, Marco Angelini, Melanie Müller, Michael Wendler, Mola Adebisi, Tanja Schumann und Winfried Glatzeder. Dschungel-Königin 2014 war Melanie Müller. Moderatoren waren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

9. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2015

Die 9. Staffel IBES 2015 hatte diese prominenten Dschungel-Bewohner: Angelina Heger, Aurelio Savina, Benjamin Boyce, Jörn Schlönvoigt, Maren Gilzer, Patricia Blanco, Rebecca Siemoneit-Barum, Rolfe Scheider, Sara Kulka, Tanja Titschwitsch und Walter Freiwald. Dschungel-Königin 2015 war Maren Gilzer. Die Zuschauerzahlen gingen wieder etwas zurück. 2015 waren durchschnittlich 6.710.000 Zuschauer dabei. Moderatoren waren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

10. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2016

Beim Jubiläum war die 10. Staffel von IBES 2016 längst auch von den Kandidaten als professionell begriffen und entsprechend vorbereitet. Dabei waren folgende Dschungelcamp-Kandidaten: Brigitte Nielsen (hatte ich in einem Special im Sommer dafür „qualifiziert“), David Ortega, Gunter Gabriel, Helena Fürst, Jenny Elvers, Jürgen Milski, Menderes Bagci, Nathalie Volk, Ricky Harris, Rolf Zacher, „Kasalla“ Thorsten Legat und Sophia Wollersheim. Dschungelkönig 2016 wurde Menderes Bagci. Durchschnittlich haben das Dschungel-Camp 2016 7.090.000 Zuschauer gesehen. Moderatoren waren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

11. Staffel Dschungelcamp: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2017

Die 11. Staffel, das Dschungelcamp 2017, beginnt am Freitag, den 13. Januar 2017. Dabei sind bei IBES 2017 folgende Dschungelcamp-Kandidaten: Alexander Keen (Honey), Florian Wess, Fräulein Menke, Gina-Lisa Lohfink, Hanka Rackwitz, Jens Büchner, Kader Loth, Marc Terenzi, Markus Majowski, Nicole Mieth, Sarah Joelle Jahnel und Thomas Häßler. Moderatoren sind wieder Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

