Michael Bublé: Gefällige, neue CD „Nobody But Me“, Swing bis Pop

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 27.10.2016

Michael Bublé scheint seinen Platz gefunden zu haben. Auch seine neue CD „Nobody But Me“ gefällt mit alten und neuen Songs von Swing bis Pop. Schon der Album-Titel „Nobody But Me“ ist ja eigentlich ein starkes Statement für sich, dass sich mit den einzelnen Songs auch bestätigt. Vergleiche zu ziehen fällt schwer. Selbst wenn man das Album hören würde, ohne zu wissen, von wem die Songs sind, fiele einem wohl nur Michael Bublé ein – zumindest wenn man aktuelle Interpreten oder Produktionen betrachtet. So typisch hat Michael Bublé inzwischen seinen Sound gefunden. Und der klingt auf Klassikern genauso unverwechselbar, wie bei den neuen Songs.

Zudem passt diese Art von Musik zu herbstlichen, dunklen Abenden oder der bevorstehenden Winter- und Weihnachtszeit, wie ein Glas Rot- oder Glühwein, ein Tee und warmen Kerzenschein. Dabei ist „Nobody But Me“ keineswegs ein Album zum Trübsal blasen. Aber man kann Freunde zum Essen zu Gast haben oder eine Party geben, man kann dem Hausputz frönen, ein Buch lesen oder auch einfach nur seinen Gedanken nachhängen: Michael Bublés „Nobody but me“ passt eigentlich immer.

Zur Qualität der Musik muss man eigentlich kaum Worte verlieren, die ist von vorn bis hinten und in allen Facetten erstklassig. Das gilt für die Arrangements wie für den Gesang von Michael Bublé, die jeweils zu den Klassikern auf der CD genauso gut passen, wie zu den neuen Songs. Auch das Duett mit Meghan Trainor finde ich wunderbar gelungen.

Von mir gibt es deshalb einen ganz klaren Kauf-Tipp! Auch als Geschenk kann man mit dieser CD bei vielen Leuten kaum etwas falsch machen…

Mehr Worte, finde ich, muss man zu diesem Album nicht verlieren. Einfach anhören und genießen!

Es gibt das neue Album „Nobody but me“ von Michael Bublé in einer „normalen“ und in einer Deluxe-Version. Letztere ist derzeit als mp3-Download sogar preiswerter, als das eigentliche Album. Die Deluxe-Version hat 2 weitere Titel und eine weitere Version des Titel-Songs, insgesamt als 13 statt 10 Lieder.

Die CDs kosten derzeit 12,90 € bzw. 15,49 €. Außerdem gibt es von den 10 Songs eine Vinyl-Schallplatte für 20,99 €.

Mehr solcher Nachrichten finden Sie in unserem Popmusik Magazin, unter Jazz oder Swingoder allgemein unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.