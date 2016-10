Strictly Come Dancing 2016 Woche 4 – 15.-16. Oktober 2016

Bei Strictly Come Dancing 2016 gibt es in der 4. Woche den ersten Ausstieg. Nicht mehr dabei am 15.-16. Oktober 2016 sind Will Young – Karen Clifton. Will Young hat persönliche Gründe für seinen Ausstieg angegeben und wir haben auch nicht weiter nachgeforscht, was denn das wohl heißt oder heißen könne. Schade, wie oft in solchen Fällen. Will Young hatte mir eigentlich ganz gut gefallen. Er selbst hat das auch wortreich bedauert, seine Tanzpartnerin, die Show und die ganze Strictly Come Dancing – Familie über den grünen Klee gelobt. Karen Clifton bleibt der Show natürlich erhalten und wird auch weiter bei z.B. den Openings etc. mittanzen.

Die BBC scheint für solche Fälle besser gewappnet zu sein, als unser einheimisches RTL. Die Show läuft erst einmal ganz normal weiter. Es fällt auch am Sonntag (es gibt hier 2 Shows pro Woche) ein Paar aus und es gibt keine Nachrücker, samt schlechterer Tänze mangels weniger Training und Bonuspunkte als Dankeschön für die Einsatzbereitschaft. Sehr gut! Das gefällt mir!

Hier wie zuletzt und zunächst alle Tänze und Songs, nach denen die Paare bei Strictly Come Dancing am 15. Oktober 2016 tanzen. Später ergänzen wir die Videos der Tänze, die Punkte der Jury und auch ein paar Anmerkungen und Meinungen zu einigen Tänzen. Nach der Entscheidungs-Show am Sonntag fügen wir auch noch ein, wer ausschieden musste. Dieses Procedere wiederholen wir jede Woche so.

Tänze und Songs Strictly Come Dancing 15.10.2016

Anastacia und Brendan Cole tanzen Rumba nach ‚The Way We Were‘ von Barbra Streisand

Claudia Fragapane – AJ Pritchard tanzen Foxtrott nach ‚I Really Like You' von Carly Rae Jepsen

Daisy Lowe – Aljaz Skorjanec tanzen Rumba nach ‚Careless Whisper' von George Michael

Danny Mac – Oti Mabuse tanzen Quickstep nach ‚I Won't Dance' von Fred Astaire

Ed Balls – Katya Jones tanzen Paso Doble nach ‚Holding Out For a Hero' von Bonnie Tyler

Greg Rutherford – Natalie Lowe tanzen Salsa nach ‚Wrapped Up' von Olly Murs

Judge Rinder – Oksana Platero tanezn Wiener Walzer nach ‚Boom Bang a Bang' von Lulu

Laura Whitmore – Giovanni Pernice tanzen Quickstep nach ‚Ballroom Blitz' von The Sweet

Lesley Joseph – Anton Du Beke tanzen Charleston nach ‚Won't You Charleston With Me' aus dem Film The Boy Friend

Louise Redknapp – Kevin Clifton tanzen Foxtrott nach ‚Tears Dry On Their Own' von Amy Winehouse

Naga Munchetty – Pasha Kovalev tanzen Charleston nach ‚Minnie the Mermaid' von Firehouse Five Plus Two

Ore Oduba – Joanne Clifton tanzen Jive nach ‚Runaway Baby' von Bruno Mars

Die Ergebnisse und auch Videos tragen wir immer gleich hier in diesem Artikel nach. Bei Strictly Come Dancingschreiben wir nicht 2 Artikel, wie bei Let’s dance und Dancing Stars oder aktuell bei Dance Dance Dance.

