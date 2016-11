Vanessa Mai: Neuveröffentlichung des Albums „Für dich“ mit DVD

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 2.11.2016

Vanessa Mai hat ihr Album „Für Dich“ im Herbst 2016 als Geschenk-Edition mit DVD und ein paar Remixen als „Für Dich nochmal“ veröffentlicht. Die limitierte Geschenk-Edition sollte auch als solche verstanden werden oder ist eine Gelegenheit für alle, die die ursprüngliche CD im Frühjahr verpasst haben, nun das erweiterte Album zu kaufen. Nach den Erfolgen der Schlagersängerin Vanessa Mai wird sich dazu vielleicht mancher geneigt sehen. Außerdem steht ja auch bald Weihnachten an und da ist ein solches Vanessa-Mai-Album vielleicht eine willkommene Idee.

Die Neuveröffentlichung hat eine CD zum Inhalt, auf der neben den ursprünglichen 14 Schlagern noch 6 Remixe hinzu gekommen sind, darunter 2 x der Erfolgsschlager „Meilenweit“. Die DVD hat das vor einiger Zeit bereits im Fernsehen gezeigte Vanessa-Mai-Portrait „Mein Herz schlägt Schlager“ zum Inhalt. Eine Dreiviertelstunde Vanessa Mai pur und hinter den Kulissen. Außerdem gibt es die Musikvideos von „Meilenweit“ und „Ich sterb für dich“ und ein Making-Of zum Video des Hits „Meilenweit“.

Allerdings gibt es diese limitierte Geschenk-Edition „Für Dich nochmal“ nur physisch zu kaufen – das macht bei dem Inhalt der DVD ja auch Sinn. Wer auf seine mp3-Playlist erweitern mag, muss auf das ursprüngliche Album oder eine der Single-Auskopplungen zurück greifen.

Derzeit ist Vanessa Mai auch noch auf Konzert-Tour unterwegs. Den Artikel mit den entsprechenden Informationen verlinken wir am Ende des Artikel. Außerdem ist sie in mit dem Titel „Ohne Dich“ derzeit in unserer Schlager-Hitparade vertreten. Auch dazu legen wir unten einen Link, wenn Sie Vanessa Mai dort unterstützen wollen.

Im Frühjahr diesen Jahres hatte Vanessa Mai -noch als Wolkenfrei- den Echo 2016 in der Kategorie Schlager gewinnen können.

Mehr Nachrichten zu oder über die Künstlerin finden Sie in unserem Stichwort Vanessa Mai. Mehr solcher Nachrichten finden Sie in unserem Schlager-Magazin, eine eigene Themenseite innerhalb von Salsango mit vielen aktuellen Themen.

Weitere Weblinks: