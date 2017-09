Dancing with the Stars Herbst 2017 – 1. Sendung – Tänze, Videos, Punkte

Fulminanter Auftakt bei Dancing with the Stars 2017 Herbst-Ausgabe in dieser Woche. Die Tanz-Show des TV-Senders ABC, die vielen als Vorbild für andere TV-Tanz-Shows vom gleichen Format gilt, beweist für meinen Geschmack gleich mit der Eröffnungs-Show vom 18.9.2017, warum das so ist.

Mindestens die Macher unseres hiesiges Let’s dance sollten mal aufmerksam in die USA schmulen, besonders was Musik-Auswahl und Interpretation betrifft, aber auch die Dancing Stars könnten etwas “Eigenblut-Doping” gut vertragen. Beide Shows sind nämlich Schwester-Sendungen von Dancing with the Stars. Und bei der Gelegenheit: In dieser Woche beginnt auch beim Original Strictly Come Dancing der BBC in England die neue Staffel.

Allerdings ist auch bei DWTS nicht alles Gold, was glänzt, gibt es neben Licht auch Schatten und mache “olle Kamelle” wurde des Inhalts wegen herausgekramt, obwohl die Musikalität anderes verlangt hätte.

Bei Dancing with the Stars aber auch Strictly Come Dancing können wir nicht in gleichem Maße berichten, wie wir das bei den Tanz-Shows in Deutschland und Österreich tun. Aber es hat sich bei Salsango eingebürgert – auch Dank tatkräftiger Unterstützung von Lesern – wenigstens einen aufmerksamen, beobachtenden Blick über den Ärmelkanal und den Atlantik zu werfen.

Mit Fotos von Dancing with the Stars 2017 (DWTS) können wir leider nicht dienen. Dafür gibt es ja aber die Videos. Weitere Artikel finden Sie immer unter den Stichwort Dancing With The Stars.

Hier die

Tänze, Punkte, Videos der ersten Tänze von DWTS Herbst 2017

Besonders lohnen sich natürlich die am besten bewerteten Tänze, wie die von Lindsey Stirling und Jordan Fisher. Mir hat aber auch der Tanz von z.B. Victoria Arlen gut gefallen, eine junge Frau, die eine bewegende Geschichte hinter sich hat und doch so viel Lebensfreude ausstrahlt. Alle Promis werden zu beginn der Videos noch einmal kurz vorgestellt.

Die bekannte Violonistin Lindsey Stirling tanzt mit dem Profi-Tänzer Mark Ballas erwartungsgemäß expressiv Cha Cha Cha nach dem Song “Don’t Worry” von Madcon und bekam 22 Punkte (7+8+7). Ich hatte viel Spaß dabei und wenn sie das in den Standardtänzen halten kann, sehen Sie gleich eine der Favoritinnen bei Dancing with the Stars Herbst 2017 tanzen:

Meine Überraschung des Abends: Der Sänger, Tänzer und Schauspieler Jordan Fisher tanzt mit Profi-Tänzerin Lindsay Arnold beeindruckend gut einen Tango nach “There’s Nothing Holdin’ Me Back” von Shawn Mendes und erheilt dafür ebenso 22 Punkte (8+7+7) – nicht der einzige Tango im Feld, der sehr modern interpretiert wird. Wenn das so weiter geht, tanzt Jordan Fisher am Ende mit um den Sieg.

Die TV-Moderatorin Vanessa Lachey tanzt mit dem Profi Maksim Chmerkovskiy ebenso einen Cha Cha Cha nach “Woman” von Kesha. Beste Voraussetzungen für das künftige Tanzen zu hause oder bei der nächsten Preisverleihung mit Ehemann (siehe unten). Das Tanzpaar hier bekam die zweithöchste Wertung der Jury mit 21 Punkten (7+7+7). Mir war das Show-Gehabe etwas “too much”, aber tänzerisch war das tatsächlich schon ganz gut.

Die Wrestlerin Nikki Bella tanzte als “Superwoman” mit Profi-Tänzer Artem Chigvintsev auf dem etwas konservativeren Weg beim Tango nach “So What” von Pink und bekam dafür 20 Punkte (7+7+6). Da bin ich sehr gespannt, wie es bei Nikki und Artem weiter geht.

Schauspieler Frankie Muniz hat gemeinsam mit Profi-Tänzerin Witney Carson gut gemacht, nicht so smart, wie Jordan Fischer, aber immerhin. Getanzt haben beide Slowfox nach “Sign of the Times” von Harry Styles und erhielten 19 Punkte (7+6+6).

Die ehemalige Paralympics-Schwimmerin Victoria Arlen beweist, warum sie als Sport-TV-Expertin, Model und Schauspielerin so beliebt ist. Gemeinsam mit Profi-Tänzer Valentin Chmerkovskiy tanzte sie freudestrahlend einen Cha Cha Cha nach “Born Ready” von Disco Fries. Dafür bekam das Paar 19 Punkte (7+6+6).

Der ehemalige Basketball-Profi Derek Fisher bewies Rhythmus-Gefühl. Gemeinsam mit der Profi-Tänzerin Sharna Burgess stand eine Salsa auf dem Programm. Aber nicht wundern! An der Uralt-Breakdance-Nummer “Basketball” von Kurtis​ ​Blow war schön, sie mal wieder zu hören, hat aber mit Salsa nur sehr peripher zu tun. Für den Einsatz gab es 18 Punkte (6+6+6). Viel mehr konnten es mangels Rhythmus der Musik auch kaum sein.

Sänger, Schauspieler (und Ehemann) Nick Lachey musste trotz Profi-Tänzerin Peta Murgatroyd seiner Gattin den Vortritt lassen. Auch er tanzte Cha Cha Cha nach dem Song “Come Get It Bae” von Pharrell Williams und bekam dafür 18 Punkte (6+6+6).

Enttäuscht hat mich Sängerin und Schauspielerin Sasha Pieterse, die mit Profi-Tänzer Gleb Savchenko den nächsten Cha Cha Cha tanzte und dabei doch noch sehr gehemmt wirkte. Für den Tanz nach dem Song “Like That” by Fleur East gab es wohlwollende 18 Punkte (6+6+6).

Auch von Debbie Gibson hatte ich mehr erwartet. Doch die sehr “american-smoothie” Interpretation des Slowfox von Profi-Tänzer Alan Bertsen lässt der Dame kaum Gelegenheit, zu glänzen. Etwas mehr europäisches Verständnis und Standardhaltung hätte hier sicher gut getan. Getanzt wurde nach dem Lied “Lost in Your Eyes” eben von “herself” Debbie Gibson. Dafür gab es 17 Punkte (6+5+6).

Reality-TV-Mann Drew Scott holte beim Start von Dancing with the Stars Herbst 2017 nicht gerade die Sterne vom Himmel. Gemeinsam mit mit Profi-Tänzerin Emma Slater tanzte er auch einen Foxtrott nach dem Disco-Klassiker “Our House” von Madness. Dafür regnete es nur 16 Punkte (6+5+5). Emma hatte sichtlich Mühe, dem stürmischen Drew zu folgen.

Während der Basketball-Profi die Fahne hoch hielt, muss sich Football-Profi Terrell Owens sich hinten anstellen. Für seinen Cha Cha Cha mit Profi-Tänzerin Cheryl Burke nach dem Song “Ain’t Too Proud to Beg” der Temptations gab es gerademal 15 Punkte (5+5+5). Da ist sicher viel mehr Potential!

Ich hatte es geahnt und doch gewünscht, dass es anders kommt: Die 68-Jährige Barbara Corcoran muss mit Profi-Tänzer Keo Motsepe die Rote Laterne halten. Nur 14 Punkte bekam das Paar (5+4+5) für ihre Salsa nach dem Song “Money Maker” von Ludacris. Die Haie und Dollarzeichen zielen auf “Shark Tank” ab, die Sendung heißt bei uns “Die Höhle der Löwen”, in der sich Barbara Corcoran engagiert. Die Musik ist alles andere als optimal für eine Salsa.

Mehr Artikel über diese Tanz-Show der ABC finden Sie unter den Stichwort Dancing With The Stars.

Dancing With The Stars des US-TV-Senders ABC ist die Schwester-Sendung von Strictly Come Dancing in der BBC, Let’s dance auf RTL und Dancing Stars im ORF.

Quellenangabe:

Das Foto oben hat mit Dancing with the Stars Herbst 2017 nichts zu tun, sondern dient lediglich der Illustration. Foto-Credit oben am Foto.