DSDS 2018 Casting Tour 22.8.-29.9.2017 – Offene Castings in 60 Städten

Offene Castings für DSDS 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DSDS 2018 startet am zur großen Casting-Tour durch Deutschland, Österreich die Schweiz. Ab 22. August 2017 suchen die Scouts Talente für DSDS 2018. Dazu machen sie sich in sagenhafte 60 Städte mit ihren DSDS-Casting-Trucks auf den Weg, stehen dann auf öffentlichen Plätzen oder sind auch in Hotels oder anderen Gebäuden untergebracht für jeweils ein oder zwei Tage.

Bis Ende Septmber 2017 finden die ausdrücklich offenen Castings statt. “Offen” heißt, jeder kann hinkommen und vorsingen. Naja, nicht jeder. Aber es kommt nicht darauf an, ob Ihr Euch vorher bei DSDS zum Cating beworben habt.

Wer beim Casting für DSDS 2018 vorsingen möchte, soll am 1.1.2018 zwischen 16 und 30 Jahre alt sein. Das Thema “No Limits” ist für DSDS 2018 also hinfällig, mindestens was das Alter angeht. Für die Musik-Genre ist das nicht so eindeutig formuliert, es würden “Sänger jeder Musikrichtung gesucht”. Aber es wird schon klar, dass DSDS Talente im Bereich der Populären Musik entdecken möchte – also z.B. “Schlager, Hip Hop, Rap, Pop, Reggae oder Rock“, wie RTL es selbst ausdrückt.

Wichtig ist, dass Ihr zum offenen Casting für DSDS 2018 Euren Personalausweis mitbringt. Wenn Ihr noch nicht volljährig seid, müsst Ihr entweder beide Eltern dabei haben oder einen Formular unterschreiben lassen und Kopien von deren Ausweisen mitbringen (Vorder- und Rückseite). Hier ist Link zum Anmeldeformular für DSDS 2018 (es öffnet sich ein neues Fenster).

Für das DSDS-Casting solltet Ihr 3 Songs vorbereiten. Wer ein Instrument spielt, kann das mitbringen.

Städte und Termine der Casting Tour für DSDS 2018 in Deutschland, Österreich und Schweiz

Die offenen Castings (ihr könnt also einfach hingehen, auch wenn Ihr Euch nicht vorher beworben habt) sind jeweils von 14.00-20.00 Uhr in folgenden Städten und zu folgenden Terminen – alphabetisch geordnet nach Städten:

DSDS-Casting in Aachen am 15. September 2017 auf dem Willy-Brandt-Platz

am 15. September 2017 auf dem Willy-Brandt-Platz DSDS-Casting in Augsburg am 02. September 2017 auf dem Königsplatz

am 02. September 2017 auf dem Königsplatz DSDS-Casting in Bayreuth am 04. September 2017 auf dem La-Spezia-Platz

am 04. September 2017 auf dem La-Spezia-Platz DSDS-Casting in Berlin am 01.-02. September 2017 im NH Hotel Collection Berlin Mitte, Friedrichstraße 96

am 01.-02. September 2017 im NH Hotel Collection Berlin Mitte, Friedrichstraße 96 DSDS-Casting in Bern am 30. und 31. August 2017 auf dem Unteren Waisenhausplatz

am 30. und 31. August 2017 auf dem Unteren Waisenhausplatz DSDS-Casting in Bielefeld am 07. September 2017 im Kesselbrink

am 07. September 2017 im Kesselbrink DSDS-Casting in Bremen am 31. August 2017 im Courtyard by Marriott, Theodor-Heuss-Allee 2

am 31. August 2017 im Courtyard by Marriott, Theodor-Heuss-Allee 2 DSDS-Casting in Bremerhaven am 01. September 2017 in der Bürgermeister-Smidt-Straße

am 01. September 2017 in der Bürgermeister-Smidt-Straße DSDS-Casting in Cottbus am 28. August 2017 auf dem Altmarkt

am 28. August 2017 auf dem Altmarkt DSDS-Casting in Dortmund am 08. September 2017 auf dem Hansaplatz

am 08. September 2017 auf dem Hansaplatz DSDS-Casting in Dresden am 26. August 2017 auf dem Schlesischen Platz

am 26. August 2017 auf dem Schlesischen Platz DSDS-Casting in Duisburg am 09. September 2017 im Kuhtor

am 09. September 2017 im Kuhtor DSDS-Casting in Düsseldorf am 22. August 2017 in den Düsseldorf Arcaden, Friedrichstraße 133

am 22. August 2017 in den Düsseldorf Arcaden, Friedrichstraße 133 DSDS-Casting in Eckernförde am 02. September 2017 in der Schiffbrücke (ist eine Straße dort)

am 02. September 2017 in der Schiffbrücke (ist eine Straße dort) DSDS-Casting in Erfurt am 24. August 2017 auf dem Willy-Brandt-Platz

am 24. August 2017 auf dem Willy-Brandt-Platz DSDS-Casting in Frankfurt (FFM) am 25. August 2017 in der Konstablerwache

(FFM) am 25. August 2017 in der Konstablerwache DSDS-Casting in Freiburg am 29. August 2017 auf dem Kartoffelmarkt

am 29. August 2017 auf dem Kartoffelmarkt DSDS-Casting in Friedrichshafen am 01. September 2017 auf dem Romanshorner Platz

am 01. September 2017 auf dem Romanshorner Platz DSDS-Casting in Fürth am 05. September 2017 in der Dr.-Max-Grundig-Anlage

am 05. September 2017 in der Dr.-Max-Grundig-Anlage DSDS-Casting in Göttingen am 23. August 2017 auf dem Bahnhofsvorplatz

am 23. August 2017 auf dem Bahnhofsvorplatz DSDS-Casting in Hamburg am 08.-09. September 2017 in der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg, Mittelweg 42

am 08.-09. September 2017 in der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg, Mittelweg 42 DSDS-Casting in Hannover am 30. August 2017 auf dem Bahnhofsvorplatz, Ernst-August-Platz

am 30. August 2017 auf dem Bahnhofsvorplatz, Ernst-August-Platz DSDS-Casting in Heilbronn am 28. August 2017 auf dem Festplatz Theresienwiese

am 28. August 2017 auf dem Festplatz Theresienwiese DSDS-Casting in Ingolstadt am 06. September 2017 auf dem Paradeplatz

am 06. September 2017 auf dem Paradeplatz DSDS-Casting in Kempten am 01. September 2017 auf dem August-Fischer-Platz

am 01. September 2017 auf dem August-Fischer-Platz DSDS-Casting in Kiel am 02. September 2017 auf dem Bahnhofsvorplatz

am 02. September 2017 auf dem Bahnhofsvorplatz DSDS-Casting in Koblenz am 13. September 2017 An der Herz-Jesu-Kirche

am 13. September 2017 An der Herz-Jesu-Kirche DSDS-Casting in Köln am 28.-29. September 2017 in den MMC Studios Köln, Am Coloneum 1

am 28.-29. September 2017 in den MMC Studios Köln, Am Coloneum 1 DSDS-Casting in Landshut am 07. September 2017 auf dem Bahnhofsvorplatz

am 07. September 2017 auf dem Bahnhofsvorplatz DSDS-Casting in Leipzig am 25. August 2017 auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz

am 25. August 2017 auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz DSDS-Casting in Lübeck am 04. September 2017 auf dem Klingenberg

am 04. September 2017 auf dem Klingenberg DSDS-Casting in Magdeburg am 29. August 2017 auf dem Willy-Brandt-Platz

am 29. August 2017 auf dem Willy-Brandt-Platz DSDS-Casting in Mainz am 24. August 2017 auf dem Markt

am 24. August 2017 auf dem Markt DSDS-Casting in Mannheim am 13. September 2017 auf dem Marktplatz G1

am 13. September 2017 auf dem Marktplatz G1 DSDS-Casting in München am 15.-16. September 2017 im Leonardo Royal Hotel Munich, Moosbacher Straße 90

am 15.-16. September 2017 im Leonardo Royal Hotel Munich, Moosbacher Straße 90 DSDS-Casting in Münster am 06. September 2017 auf dem Schlossplatz

am 06. September 2017 auf dem Schlossplatz DSDS-Casting in Neustadt an der Weinstraße am 26. August 2017 auf dem Hetzelplatz

am 26. August 2017 auf dem Hetzelplatz DSDS-Casting in Offenbach am 24. August 2017 in der Berliner Straße 50-52

am 24. August 2017 in der Berliner Straße 50-52 DSDS-Casting in Passau am 07. September 2017 auf dem Kleiner Exerzierplatz im Klostergarten

am 07. September 2017 auf dem Kleiner Exerzierplatz im Klostergarten DSDS-Casting in Pforzheim am 28. August 2017 im Congress Centrum Pforzheim

am 28. August 2017 im Congress Centrum Pforzheim DSDS-Casting in Potsdam am 28. August 2017 auf dem Stadtplatz im Neuen Lustgarten

am 28. August 2017 auf dem Stadtplatz im Neuen Lustgarten DSDS-Casting in Regensburg am 06. September 2017 in den Regensburg Arcaden, Friedenstraße 23

am 06. September 2017 in den Regensburg Arcaden, Friedenstraße 23 DSDS-Casting in Rheine am 06. September 2017 auf dem Marktplatz

am 06. September 2017 auf dem Marktplatz DSDS-Casting in Rostock am 04. September 2017 auf dem Neuen Markt

am 04. September 2017 auf dem Neuen Markt DSDS-Casting in Saarbrücken am 26. August 2017 auf dem Schlossplatz

am 26. August 2017 auf dem Schlossplatz DSDS-Casting in Salzburg am 08. September 2017 auf dem Mirabellplatz

am 08. September 2017 auf dem Mirabellplatz DSDS-Casting in Schweinfurt am 04. September 2017 auf dem Schillerplatz

am 04. September 2017 auf dem Schillerplatz DSDS-Casting in Siegen am 15. September 2017 in der Bahnhofstraße, Siegtor

am 15. September 2017 in der Bahnhofstraße, Siegtor DSDS-Casting in Stendal am 29. August 2017 auf dem Markt

am 29. August 2017 auf dem Markt DSDS-Casting in Stuttgart im Hilton Garden Inn Stuttgart, Mercedesstraße 75

im Hilton Garden Inn Stuttgart, Mercedesstraße 75 DSDS-Casting in Trier am 23. August 2017 auf dem Viehmarktplatz

am 23. August 2017 auf dem Viehmarktplatz DSDS-Casting in Ulm am 29. August 2017 auf dem Ulmer Münsterplatz

am 29. August 2017 auf dem Ulmer Münsterplatz DSDS-Casting in Wetzlar am 13. September 2017 auf dm Bahnhofsvorplatz

am 13. September 2017 auf dm Bahnhofsvorplatz DSDS-Casting in Wien am 10.-11. September 2017 im Rainers Hotel Vienna, Gudrunstraße 184

am 10.-11. September 2017 im Rainers Hotel Vienna, Gudrunstraße 184 DSDS-Casting in Wuppertal am 14. September 2017 auf dem Alten Markt

am 14. September 2017 auf dem Alten Markt DSDS-Casting in Zwickau am 24. August 2017 auf dem Hauptmarkt

