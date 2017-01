Let’s dance 2017 beginnt am 24.2.2017 mit Kennenlern-Show

Let’s dance 2017 beginnt ungewöhnlich für Let’s dance mit einer Kennenlern-Show am 24.2.2017. Kennenlern-Show heißt, die Promis und die Profi-Tänzer erfahren erst an diesem Tag live, mit wem sie tanzen. Danach kann es bei Let’s dance 2017 also auch nicht gleich eine Woche später mit den Tanz-Shows – ist zumindest zu vermuten und ist auch beim Original „Strictly Come Dancing“ nicht so, wo es solche Kennenlern-Shows auch gibt. Dort begann die letzte Staffel 2 Wochen nach dem Opening – da schrieb ich noch, dass es eine solche Eröffnungs-Show bei Let’s dance nicht gibt. Und Schwups: Bei Let’s dance 2017 ist es schon soweit.

Bekannt ist inzwischen auch, dass die Jury von Let’s dance 2017 wieder aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales besteht. Nun gut, was soll man groß dazu sagen…

