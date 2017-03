Let’s dance 2017 Statistik – Tänze, Punkte, Einschaltquoten

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 3.03.2017

Welcher Kandidat hat noch welchen Tanz? Wieviele Punkte vergaben Jorge Gonzales, Motsi Mabuse und Joachim Llambi?

Zeit für Zahlen! Auch für Let’s dance 2017 gibt es wieder manche Statistik, die mit der Zeit immer interessanter wird: Einschaltquoten, welcher Kandidat hat welchen Tanz schon getanzt und wieviel Punkte hat die Jury gegeben oder das Tanzpaar in welcher Sendung bei Let’s dance 2017 bekommen? Das hier ist der richtige Artikel dafür, alles übersichtlich darzustellen, auch wenn wir natürlich in unseren Let’s dance – Artikeln jede Woche die wichtigsten Aspekte betrachten.

Das wird dann Woche für Woche vervollständigt und ergänzt, so dass man immer eine aktuelle Übersicht hat, wie der Stand der Dinge ist.

Einschaltquoten Let’s dance 2017

Am 24.2.2017 hat Let’s dance 2017 begonnen – mit einer Einschaltquote, die vergleichsweise schwach war – also im Vergleich zu den Einschaltquoten, die Let’s dance sonst erreicht. Nur 3.650.000 Zuschauer wollten die 1. Sendung, die Kennenlern-Show, sehen. Die anderen haben etwas verpasst, denn die Sendung war gut, wie unser Autor Karsten Heimberger meint, der Let’s dance seit Jahren intensiv verfolgt: Let’s dance 2017: Die 1. Show am 24.2.2017 – Lustig war’s

Nun könnte man annehmen, das Datum sei für eine solche Auftakt-Show nicht sehr geschickt gewählt. Schließlich war Karneval und die Hälfte des potentiellen Publikums war unterwegs, um Karneval oder Fasching zu feiern. Allerdings war der Marktanteil von 11,9% auch nicht gerade berauschend. Das sind etwas mehr als 5% unter dem Staffel-Schnitt im letzten Jahr, als keine Sendung unter 4 Millionen Zuschauer hatte, im Durchschnitt 4,66 Mio. Bei den 14-59-Jährigen sah das etwas besser aus. Da waren es 2.280.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 14,4% entspricht – auch weniger, als sonst bei Let’s dance gewohnt, aber nur knapp 4% weniger als der Staffel-Schnitt letztes Jahr. Das sind Zahlen, die sind nun nicht gerade schlecht -bei den 14-59-Jährigen war Let’s dance am 24.2.2017 immerhin die meist gesehene Sendung des Tages-, aber berauschend ist dieser Auftakt auch nicht. Hoffen wir mal, dass ich das erholt, wenn Let’s dance 2017 am 17.3.2017 dann „richtig“ los geht!

Tänze und Wertungen der Jury bei Let’s dance 2017

Wer hat was getanzt am 24.2.2017 und wie viele Punkte bekommen? Das zählt noch nicht wirklich, denn die Tänze haben die prominenten Kandidaten noch nicht mit ihren „richtigen“ Profi-Tanzpartnern getanzt und auch in der Gruppe gemeinsam mit anderen.

Punkte der Jury bei Let’s dance am 24.2.2017

Für die erste Sendung fassen wir alles in einer Tabelle zusammen. Bei den Jury-Wertungen ist die Reihenfolge der Einzel-Wertungen die der Jury-Mitglieder Jorge Gonzales, Motsi Mabuse, Joachim Llambi (Ziffern in Klammer in dieser Reihenfolge).

Vanessa Mai (Cha Cha Cha) – (7,7,8) 22 Punkte Bastiaan Ragas (Quickstep) – (6,7,6) 19 Punkte Angelina Kirsch (Cha Cha Cha) – (6,6,6) 18 Punkte

Cheyenne Pahde (Walzer) – (6,7,5) 18 Punkte

Faisal Kawusi (Cha Cha Cha) – (6,8,4) 18 Punkte Gil Ofarim (Quickstep) – (6,6,4) 16 Punkte Susi Kentikian (Cha Cha Cha) – (5,5,5) 15 Punkte Maxi Arland (Quickstep) – (5,5,3 )13 Punkte Chiara Ohoven (Walzer) – (4,4,4) 12 Punkte Heinrich Popow (Cha Cha Cha) – (4,4,3) 11 Punkte Ann-Kathrin Brömmel (Walzer) – (4,4,2) 10 Punkte Anni Friesinger-Postma (Walzer) – (3,4,2) 9 Punkte Jörg Dräger (Cha Cha Cha) – (3,3,1) 7 Punkte

Es tanzen bei Let’s dance 2017 folgende Tanzpaare gemeinsam: Angelina Kirsch – Massimo Sinato, Ann-Kathrin Brömmel – Sergiu Luca, Anni Friesinger-Postma – Erich Klann, Bastiaan Ragas – Sarah Latton, Cheyenne Pahde – Andrzej Cibis, Chiara Ohoven – Vadim Garbuzov, Faisal Kawusi – Oana Nechiti, Gil Ofarim – Ekaterina Leonova, Heinrich Popow – Kathrin Menzinger, Jörg Dreager – Marta Arndt, Maxi Arland – Isabel Edvardsson, Susi Kentikian – Robert Beitsch, Vanessa Mai – Christian Polanc

